Javier May Rodríguez anunció un nuevo aumento salarial para policías estatales en 2026, como parte de la estrategia para reconocer el trabajo de las corporaciones de seguridad y fortalecer la protección de las y los tabasqueños. La medida representará una inversión cercana a los 500 millones de pesos, recursos obtenidos a partir de la austeridad, el combate a la corrupción y la buena administración, enfatizó.

En su conferencia matutina del lunes 1 de diciembre, recordó que en 2025 las y los policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recibieron un incremento de 5 mil pesos directos al salario, a los que ahora se sumarán 2 mil pesos adicionales en 2026.

Javier May reafirma su compromiso con la dignificación policial

El mandatario detalló que el aumento acumulado será de 7 mil pesos directos al sueldo durante su administración. Añadió que el próximo año también se entregará el incremento pendiente de 5 mil pesos a los elementos operativos que no habían recibido el beneficio por no cumplir algún requisito administrativo.

Destacó que estas medidas han permitido que Tabasco deje de ocupar el último lugar nacional en salario para policías y ahora se ubique en la media nacional, un avance logrado a través del fortalecimiento institucional y la mejora de las condiciones laborales. Además, reiteró que continúa vigente el estímulo de 3 mil pesos adicionales para quienes se integren al turno de 24 por 24 horas.

El gobernador confirmó que el lunes 8 de diciembre se realizará el pago de la homologación salarial para trabajadores operativos sindicalizados de la Secretaría de Salud, el Sistema DIF Tabasco y la SSPC.

Explicó que este pago estaba previsto para el 15 de diciembre, pero se adelantará debido a que ya se solventaron ajustes técnicos en los tabuladores y se cuenta con los recursos necesarios. Agradeció a las y los trabajadores, así como a sus dirigencias sindicales, por la comprensión durante el proceso.

Frente a integrantes de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, Javier May subrayó que los resultados en materia de seguridad reflejan un panorama distinto al de 2024.