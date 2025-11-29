El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, inauguró el Centro de Desarrollo Comunitario DIF Pilares en Jonuta, el cuarto en el estado, con el objetivo de promover los derechos de todas y todos los tabasqueños, además de impulsar la unidad comunitaria y fortalecer los lazos familiares.

Tabasco se posiciona entre los cinco estados con Centros DIF Pilares

El gobernador estuvo acompañado por la alcaldesa de Jonuta, María Soledad Villamayor Notario, quien destacó que Tabasco es uno de los cinco estados del país que cuenta con estos centros que se enfocan en fortalecer lazos sociales y promover la paz.

Tabasco se posiciona entre los cinco estados con Centros DIF Pilares (Cortesía)

Por su parte, May Rodríguez, detalló que estos espacios son gracias a la colaboración de los gobiernos estatales y municipales. Asimismo, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum por trabajar en este tipo de acciones.

“Con estas obras y acciones estamos cumpliendo con nuestro compromiso de brindar bienestar a las comunidades, mediante el fomento a la educación, la cultura y el deporte” Javier May, gobernador de Tabasco

Durante su mensaje, Javier May explicó que a este lugar pueden asistir personas de todas las edades, además contará con acceso a servicios, talleres, orientación y programas sociales, todo de manera gratuita.

Centros Pilares impulsan educación, cultura y deporte para todas las edades

El coordinador general del Sistema DIF Tabasco, Víctor de Dios Gómez, aseguró que los Centros Pilares son una ruta que llevará a las familia tabasqueñas hacia el bienestar, prosperidad y la salud.

Finalmente, la presidenta honoraria del DIF Municipal de Jonuta, Citlalli Correa Villamayor, afirmó que con el apoyo del Gobierno del Pueblo, el municipio ha implementado ejes principales como la educación, cultura y deporte, los cuales impulsan la comunidad y contribuyen a los lazos sociales.