El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, encabezó la final de la cuarta edición del Desafío Empresarial Hermosillo 47, en la que Natural Brands y UBYK obtuvieron el primer lugar en las categorías tradicional y de base tecnológica, respectivamente. Cada empresa recibió un premio de 147 mil pesos.

El encuentro se realizó en la Arena Borregos del Tecnológico de Monterrey, campus Sonora Norte, con la participación de ocho empresas finalistas, 27 integrantes del jurado y alrededor de mil asistentes. La iniciativa ofrece capacitación, mentoría y vinculación para impulsar el crecimiento de negocios locales.

Natural Brands y UBYK ganan el primer lugar de Hermosillo 47

En la categoría tradicional, Natural Brands, representada por Leslie Loya, obtuvo el primer lugar, mientras que OAS Natural recibió el segundo puesto y Bombaso Sazón alcanzó el tercero. En la categoría de base tecnológica, UBYK consiguió el primer sitio, seguido de Happy Shop y Taco Share.

Los premios económicos quedaron distribuidos de la siguiente manera: 147 mil pesos para cada empresa ganadora del primer lugar, 47 mil pesos para los segundos puestos y 20 mil pesos para quienes ocuparon el tercer lugar.

Natural Brands, empresa con ocho años de trayectoria en el impulso de marcas saludables emergentes en México, destinará el recurso a fortalecer su crecimiento, ampliar la presencia de sus productos en anaqueles y vincular a Sonora con más marcas.

Durante la final, Leslie Loya destacó que su participación en el programa le permitió adquirir herramientas, ordenar sus ideas y fortalecer su proyecto empresarial.

Hermosillo 47 impulsa capacitación y vinculación para empresas locales

En esta cuarta edición se recibieron 142 postulaciones, con la participación de 93 empresas. Ocho proyectos llegaron a la final, donde cada equipo contó con cuatro minutos para presentar su propuesta de valor y otros cuatro para responder las preguntas del jurado.

Los proyectos fueron evaluados con base en criterios como innovación, escalabilidad, modelo de negocios y equipo. El jurado estuvo integrado por empresarios y especialistas de distintos sectores, entre ellos Pablo Valdés, Rodolfo Moreno, Sergio Coppel, Javier Coppel y Ricardo Yáñez.

Como parte del programa, la empresaria regiomontana Eugenia Rodríguez Cantú, cofundadora de Xile.Chile, ofreció una conferencia magistral en la que compartió su experiencia en los negocios y habló sobre los retos de emprender.

Hermosillo 47 surgió de una propuesta del empresario Alexis Samaniego, que recibió el respaldo del Gobierno Municipal. Desde entonces, el encuentro reúne a empresarios, mentores, universidades y organismos empresariales para compartir conocimientos y apoyar a quienes buscan consolidar sus negocios y llegar a nuevos mercados.

En el evento también estuvieron presentes Patricia Ruibal, presidenta del DIF Hermosillo; Óscar Gastélum Donnadieu, director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico; Omar Gutiérrez, director del Centro Municipal del Emprendedor, y Diana Urías, directora general del Tecnológico de Monterrey, campus Sonora Norte.