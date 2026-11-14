Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez rindió protesta ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Coordinador Estatal de la Defensa por Sonora. Con este nombramiento, se convierte a nivel nacional en el primer coordinador estatal en contar con el respaldo del PRI y del PAN rumbo al próximo proceso electoral.

Hoy, los retos que enfrenta nuestro Estado nos ofrecen la oportunidad de pensar distinto, de dejar de hacer lo mismo de siempre y de construir la mejor alianza de todas ¡Una alianza ciudadana! Defender a Sonora y a México es defender nuestras instituciones, nuestra democracia, al Estado de Derecho, a la rendición de cuentas y la transparencia. Toño Astiazarán, Coordinador Estatal de la Defensa por Sonora

Durante una reunión con representantes priistas de la entidad, Toño Astiazarán asumió la responsabilidad ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, y de la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, Guadalupe Soto.

Toño Astiazarán asume la Coordinación Estatal de la Defensa del PRI (cortesía )

Toño Astiazarán destaca defender y reconstruir la Transformación

El Defensor por Sonora señaló que hay ciudadanos decepcionados porque su demanda de cambio no se ha cumplido.

Por eso creo que no podemos confiar en la construcción del segundo piso de la transformación, a quienes no tuvieron la capacidad de edificar el primero. Toño Astiazarán, Coordinador Estatal de la Defensa por Sonora

Destacó que defender a la entidad significa defender a las próximas generaciones y proveerlas de estudios, trabajos así como permitirles desarrollar sus proyectos de vida sin tener que marcharse a otros lugares.

Donde el campo tenga futuro con una actividad rentable; donde las familias puedan vivir tranquilas con seguridad; donde el agua, la infraestructura, la movilidad y los servicios públicos sean parte de una visión de largo plazo y, sobre todo, un Sonora donde ninguna región, ningún municipio y ninguna familia se sientan olvidados. Toño Astiazarán, Coordinador Estatal de la Defensa por Sonora

“Alito” Moreno destaca trayectoria Toño Astiazarán

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó la trayectoria, el talento y la capacidad de resultados de Toño Astiazarán, convocando a la estructura a caminar unidos y con humildad por todo el territorio sonorense.

Hoy un compañero nuestro, con prestigio, con talante y con talento, con capacidad y con resultados, un hombre serio, de familia, que tiene proyecto para Sonora, va a encabezar el proyecto de los sonorenses [...] Tenemos que regresar con humildad y con sencillez a tocar las puertas de todos los sonorenses en todo el estado para enderezar el rumbo de Sonora. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Toño Astiazarán asume la Coordinación Estatal de la Defensa del PRI (cortesía )

Guadalupe Soto asegura que el PRI se encuentra vivo, activo y cercano a las familias de Sonora

La presidenta del PRI Sonora, Guadalupe Soto, destacó que la estructura del partido en Sonora se encuentra más viva, activa y cercana que nunca a las familias sonorenses, recorriendo las colonias y tocando puertas para refrendar la fuerza del priismo en todo el estado.