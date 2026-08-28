Hermosillo llevó una muestra de su riqueza culinaria hasta Ciudad de México mediante la experiencia “Sabores de la H”, presentada por el presidente municipal Toño Astiazarán ante integrantes de la Academia Mexicana de Gastronomía.

El encuentro tuvo como objetivo promover la gastronomía de Hermosillo y Sonora como parte de la identidad de la ciudad y como un atractivo para el turismo.

Toño Astiazarán proyecta la riqueza gastronómica de Hermosillo en CDMX. (CORTESÍA)

Hermosillo presenta sus sabores ante representantes nacionales e internacionales

El presidente de Hermosillo, Toño Astiazarán, acompañado por la presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, compartió la diversidad de sabores, productos y tradiciones que distinguen a la capital sonorense.

A la presentación asistieron la embajadora británica, Susannah Goshko; el embajador de Líbano, George El Jallad; y la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, además de representantes de distintos sectores.

La experiencia gastronómica ofreció un recorrido por las costumbres e identidad de Hermosillo a través de un menú inspirado en Bahía de Kino, San Pedro, Villa de Seris y otras comunidades.

Toño Astiazarán proyecta la riqueza gastronómica de Hermosillo en CDMX. (CORTESÍA)

¿Qué platillos y productos incluyó “Sabores de la H”?

Los chefs Karla Vallejo y Armando Rodríguez estuvieron a cargo de la preparación de los platillos, con la participación de representantes de restaurantes hermosillenses como Tocho Morocho, Tacos Armando, Los Plebes de Sonora, El Moustrón Dogos, Rancho el 17, Mochomos y Palominos.

El menú incorporó productos representativos de Sonora, entre ellos:

Bacanora

Camarón y callo de Bahía de Kino

Machaca

Chile colorado

Carne de res

Tortillas de harina

Dulces tradicionales

Los ingredientes fueron integrados en una propuesta que vinculó gastronomía, turismo, territorio e identidad.

Academia Mexicana de Gastronomía conoce la propuesta sonorense

El encuentro reunió a integrantes de la Academia Mexicana de Gastronomía, encabezados por su presidente, Gabriel Cárdenas Cornish. Mientras que la presentación se realizó en el Club de Industriales de Ciudad de México.

También participaron Susana Palazuelos, empresaria restaurantera, y Ricardo Muñoz Zurita, antropólogo especializado en gastronomía mexicana.

Por parte del Ayuntamiento de Hermosillo acudieron el director de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, Oscar Gastélum Donnadieu; la directora de Desarrollo Turístico, Fernanda Cisneros; el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Ramón Corral Aguirre, y el jefe de la Oficina de Presidencia, Daniel Durán Puente.

Toño Astiazarán proyecta la riqueza gastronómica de Hermosillo en CDMX. (CORTESÍA)

Gastronomía, identidad y turismo para proyectar Hermosillo

Con “Sabores de la H”, el Gobierno Municipal de Hermosillo busca fortalecer la gastronomía como un elemento de identidad y atractivo turístico, además de generar vínculos con representantes nacionales e internacionales.

La estrategia busca que los productos, platillos y tradiciones de la capital sonorense tengan mayor proyección y contribuyan a posicionar a Hermosillo como un destino de turismo gastronómico.