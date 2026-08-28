Protección Civil Nuevo León incorporó nuevos trámites a la plataforma digital NLínea, con el objetivo de facilitar a empresas y establecimientos el cumplimiento de las normativas y reducir los tiempos de atención.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que a través de esta plataforma las empresas podrán realizar distintos procesos de Protección Civil sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas gubernamentales.

NLínea reduce hasta 80% el tiempo de trámites de Protección Civil

Con la incorporación de estos procesos a NLínea, las empresas y establecimientos podrán realizar el Registro de Plan de Contingencias y el Oficio de Recomendaciones en Materia de Protección Civil.

De acuerdo con el gobierno de Nuevo León, la digitalización permite reducir hasta 80 por ciento los tiempos de trámite, además de disminuir en 30 por ciento los requisitos necesarios para completar los procesos.

La plataforma también permite a los usuarios dar seguimiento a cada etapa del trámite, lo que busca facilitar la interacción entre empresas y dependencias estatales.

Miguel Flores destaca digitalización de trámites para empresas de Nuevo León

Miguel Ángel Flores Serna señaló que la incorporación de los trámites de Protección Civil a NLínea forma parte de la estrategia Nuevo León Cumple, mediante la cual el gobierno estatal busca avanzar en la digitalización de servicios.

El funcionario destacó que el uso de herramientas tecnológicas permite reducir la burocracia y evitar traslados a oficinas públicas, al tiempo que facilita que las empresas puedan destinar más tiempo a sus actividades productivas.

Asimismo, señaló que la plataforma utiliza tecnología blockchain para fortalecer la seguridad de la información proporcionada por los usuarios.

La estrategia busca conectar a las empresas con las dependencias gubernamentales mediante procesos digitales que sean más ágiles, seguros y transparentes.

Protección Civil Nuevo León invita a empresas a realizar trámites en línea

El gobierno estatal invitó a empresarios y responsables de establecimientos a consultar la plataforma NLínea para conocer el listado de trámites que pueden realizarse de manera digital.

La herramienta busca que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones en materia de Protección Civil sin acudir a oficinas, reduciendo tiempos y requisitos durante el proceso.

Con esta medida, Nuevo León busca facilitar los trámites empresariales y fortalecer la digitalización de los servicios gubernamentales.