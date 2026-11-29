Siete alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) reciben protocolo de alertas por heladas y bajas temperaturas para el lunes 30 de noviembre de 2026.

Por las alertas activas en estas alcaldías, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), comparte recomendaciones por las bajas temperaturas.

Activan alerta naranja en Milpa Alta y Tlalpan en CDMX

Este 29 de noviembre la SGIRPC ha informado sobre la alerta naranja que se activó para la alcaldía de Milpa Alta y Tlalpan en la CDMX, debido a la baja temperatura que comenzarán este día y seguirán hasta el lunes 30 de noviembre.

Se cree que habrá temperaturas de 1 a 3 grados centígrados, así como heladas, por lo que la Secretaría extiende estas recomendaciones para la ciudadanía:

Proteger a niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas del frío

Usar crema hidratante para proteger la piel del frío

Mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas y/o calentadores

Mantener esquema de vacunación actualizado contra Covid, influenza y neumococo

Protección civil activa alerta naranja en alcaldías de la CDMX. (@SGIRPC_CDMX)

Activan alerta amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco en CDMX

Debido a las bajas temperaturas que comenzarán la madrugada de este domingo 29 de noviembre y seguirán durante el lunes 30 de noviembre, la SGIRPC activó alerta amarilla en la alcaldía de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

La alerta se debe a que se prevé temperaturas bajas de 4 a 6 grados centígrados, por lo que piden seguir estas recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente incluyendo nariz y boca

Resguarda a mascotas de frío

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua, frutas, verduras, así como vitamina A y C