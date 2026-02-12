La madrugada de este jueves 12 de febrero se registró un incendio de grandes proporciones en una tienda Sam’s Club ubicada en Hermosillo, Sonora.

El siniestro inició alrededor de las 4 de la madruga entre la intersección de Paseo del Río y Bulevar Reforma, en el sector Proyecto Río Sonora, en Hermosillo, donde meses atrás se quemó un Waldo’s.

Cuerpo de bomberos, en coordinación con la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Sonora así como diversos cuerpos de emergencia acudieron al llamado.

Hasta el momento de redactar esta nota, se ha controlado el 95% del fuego. Así como se reporta que no hay personas lesionadas.

Según se aprecia en videos que ya circulan en redes sociales, las cenizas acabaron por completo con la tienda Sam’s Club.

Solo quedaron Cenizas y hierros retorcidos en incendio de Sams Club en Hermosillo pic.twitter.com/6KN1AuzL8R — Cajeme News (@CajemeNews) February 12, 2026

Calles cerradas en Hermosillo por incendio de Sam’s Club

Autoridades municipales, estatales y federales acordaron la zona para evitar que presencia de curiosos intervengan con la tarea de apagar el fuego en su totalidad en tienda Sam’s Club de Hermosillo.

Pese a que el siniestro inició en la madrugada, aún se mantiene calles cerradas, entre las afectadas se encuentran:

Cruce Río Sonora y Reforma

Cruce Río Sonora y Comonfort

Cruce Cultura y Solidaridad

Cuce Cultura y Reforma

Camino del Seri

Galeana

Así como se recomendó a comercios y planteles educativos cercanos a la zona, la suspensión temporal de actividades debido a la presencia de humo.

Así luce Sam's Club Hermosillo tras incendio (@elalbertomedina / X)

¿Qué ocasionó el incendio de Sam’s Club?

Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio que se registró en el Sam’s Club de Hermosillo. Autoridades y peritos trabajan en conjunto para esclarecer los hechos.

Primeras versiones apuntan a tanques de gas o transformadores, conclusión a la que se ha llegado por testimonios de testigos que aseguran haber escuchado explosiones.

Sin embargo, protección civil y/o autoridades de Hermosillo, no lo han confirmado.

Con información de Río Doce y Proyecto Puente