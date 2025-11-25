Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, sufrió de un atentado el pasado 14 de noviembre; ya se investiga el caso mientras recibe protección personal, así como para su familia.

Así lo aseguró en entrevista para Azucena Uresti, a quién le señaló que contará con una unidad de la Guardia Nacional a partir del 26 de noviembre.

Asimismo, resaltó que “sí es necesario” solicitar protección para los presidentes municipales, pues se debe salvaguardar la seguridad de quienes “quieren hacer el bien” para sus municipios.

Gildardo Maldonado recibe protección del Estado y Guardia Nacional; ya investigan atentado a propiedad

De acuerdo con Maldonado, el gobierno de Veracruz le notificó el 24 de noviembre que contaría con una unidad de la policía estatal para su protección.

Asimismo, se le informó que a partir del 26 de noviembre contará con la seguridad brindada por una unidad de la Guardia Nacional tanto para él como para su familia.

“El día de mañana (tendrá seguridad federal)... ya contaremos con una unidad de la Guardia Nacional...que tendremos protección un servidor y mi familia”

Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan, compartió que se reunió con Alfredo Almora, director general de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la reunión, se le indicó que ya se inició con las investigaciones sobre el atentado que sufrió en su propiedad, cuando atacaron a balazos el rancho que posee.

Cabe señalar que no estaba su familia ni él al momento del ataque, por lo que nadie resultó lesionado.

“Me recibieron allá en la Ciudad de México eh su comitiva del maestro Alfredo Almora, eh es de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual ya iniciaron ellos este la investigación”

Asimismo, resaltó que fue recibido en la Fiscalía General de la República (FGR), donde también se inició una investigación.