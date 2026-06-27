El ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas en Sonora confirmó la muerte de su alcalde Germán Gerardo Ochoa Esparza a los 42 años de edad, tras un accidente automovilístico.

“Con profundo dolor, el H. Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Presidente Municipal, el Ing. Germán Gerardo Ochoa Esparza”. Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas

Según detalles el accidente ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 02:24 horas de este sábado 27 de junio al oriente de Hermosillo, sobre una brecha entre las poblaciones de Estación Pesqueira y Carbó.

Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas, habría muerto tras derrapar su camioneta

Según los primeros indicios Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas, habría muerto tras derrapar su camioneta, tras marcas en el lugar de los hechos.

Por lo que se dice que Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas habría perdido el control de su camioneta que se volcó tras derrapar.

Alfonso Durazo lamenta muerte de Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo lamentó la muerte de Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas enviando sus condolencias en un mensaje a través de X.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Germán Gerardo Ochoa Esparza, presidente municipal de San Miguel de Horcasitas. Reconozco su entrega y vocación de servicio”. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora,

Lamento profundamente el fallecimiento de Germán Gerardo Ochoa Esparza, presidente municipal de San Miguel de Horcasitas.



Reconozco su entrega y vocación de servicio.



Acompaño a su familia, seres queridos y al pueblo de San Miguel de Horcasitas.



Descanse en paz. pic.twitter.com/jchXsZYEip — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) June 27, 2026

Asimismo, el ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas en Sonora hizo lo propio tras la muerte de su alcalde Germán Gerardo Ochoa Esparza, así como reconoció su compromiso en el municipio durante su administración de 2024 hasta ahora en 2026.