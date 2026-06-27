El ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas en Sonora confirmó la muerte de su alcalde Germán Gerardo Ochoa Esparza a los 42 años de edad, tras un accidente automovilístico.
“Con profundo dolor, el H. Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Presidente Municipal, el Ing. Germán Gerardo Ochoa Esparza”.Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas
Según detalles el accidente ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 02:24 horas de este sábado 27 de junio al oriente de Hermosillo, sobre una brecha entre las poblaciones de Estación Pesqueira y Carbó.
Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas, habría muerto tras derrapar su camioneta
Según los primeros indicios Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas, habría muerto tras derrapar su camioneta, tras marcas en el lugar de los hechos.
Por lo que se dice que Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas habría perdido el control de su camioneta que se volcó tras derrapar.
Alfonso Durazo lamenta muerte de Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo lamentó la muerte de Germán Gerardo Ochoa Esparza, alcalde de San Miguel de Horcasitas enviando sus condolencias en un mensaje a través de X.
“Lamento profundamente el fallecimiento de Germán Gerardo Ochoa Esparza, presidente municipal de San Miguel de Horcasitas. Reconozco su entrega y vocación de servicio”.Alfonso Durazo, gobernador de Sonora,
Asimismo, el ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas en Sonora hizo lo propio tras la muerte de su alcalde Germán Gerardo Ochoa Esparza, así como reconoció su compromiso en el municipio durante su administración de 2024 hasta ahora en 2026.
“Hoy nuestro municipio se une en duelo ante la partida de un hombre que dedicó su esfuerzo, compromiso y voluntad al servicio de las familias de San Miguel de Horcasitas y sus comunidades. La administración 2024–2027 expresó sus condolencias a la familia, amigos, seres queridos y personas cercanas al alcalde. Su legado permanecerá en la memoria de nuestro municipio. Descanse en paz, Ing. Germán Gerardo Ochoa Esparza”.“.Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas