Arnoldo Armenta, líder juvenil del PVEM en Sonora, fue señalado tras protagonizar una pelea con un mesero en la taquería de Carin León, El Coyote del Norte.

De acuerdo con la información, Arnoldo Armenta habría forcejeado con un mesero del lugar debido a que este se negó a ser grabado por el militante del Partido Verde. No obstante, se desconocen todos los motivos de esta situación.

Pero, ¿quién es Arnoldo Armenta? Esto sabemos acerca del líder juvenil del Partido Verde en el estado de Sonora.

¿Quién es Arnoldo Armenta? Líder juvenil de PVEM en Sonora (Arnoldo Armenta / FB)

¿Quién es Arnoldo Armenta? Líder juvenil de PVEM en Sonora

Arnoldo Armenta es un líder juvenil del PVEM en Sonora, el cuál destaca por involucrarse en diversos programas del partido.

Con ello busca la participación de jóvenes en la política nacional, esto desde las filas del PVEM.

¿Qué edad tiene Arnoldo Armenta?

Se desconoce la edad exacta de Arnoldo Armenta, aunque de acuerdo con su perfil de redes sociales, tendría aproximadamente 24 años de edad.

¿Quién es la esposa de Arnoldo Armenta?

De acuerdo con su perfil de redes sociales, Arnoldo Armenta no está casado.

¿Quién es Arnoldo Armenta? Líder juvenil de PVEM en Sonora (Arnoldo Armenta / FB)

¿Qué signo zodiacal es Arnoldo Armenta?

Arnoldo Armenta nació un 5 de noviembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Arnoldo Armenta?

El líder juvenil del PVEM, Arnoldo Armenta, no tiene hijos.

¿Qué estudió Arnoldo Armenta?

Arnoldo Armenta tendría estudios de Licenciatura, aunque no se detalla cuál sería la especialidad.

¿En qué ha trabajado Arnoldo Armenta?

Arnoldo Armenta forma parte del PVEM, en donde se desempeña como líder juvenil.