Este lunes 29 de diciembre, el Gobierno de México anuncia el Plan de Justicia para Cananea para cerrar el histórico conflicto minero tras casi 18 años sin justicia.

En el año de 2021 se dio el arranque del Plan de Justicia para Cananea, pero hasta este 2025 en el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se anuncia el cierra del mismo.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del lunes 29 de diciembre autoridades federales, así como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo dieron a conocer los cinco ejes para terminar con este conflicto.

Plan de Justicia para Cananea: estos son los cinco ejes para cerrar el conflicto

En esta conferencia mañanera del pueblo del lunes 29 de diciembre, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación dio un informe detallado sobre el Plan de Justicia para Cananea, el cual se basa en cinco ejes clave para cerrar el conflicto minero que son:

Trabajo digno Atención Médica con medicamentos gratuitos Mejoramiento urbano con bienestar Salud ambiental Derecho al agua

Además la secretaria de Gobernación agradeció el actuar del gobernador de Sonora para concluir este Plan de Justicia para Cananea que también incluye la liquidación e indemnización de más de 650 trabajadores, así como a sus viudas y familias.

Como parte de la reparación del daño, el Gobierno de México llegó a un acuerdo de la creación de un fondo de 2 mil 222.6 millones de pesos para atender los cinco ejes del Plan de Justicia para Cananea.

Las aportaciones de fondo serán dividas de la siguiente manera:

Grupo México: 70% de mil 500 millones de pesos

Gobierno de México: 22% de 483.6 millones de pesos

Gobierno de Sonora: 8% de 180 millones de pesos

Este plan contempla:

Materia ambiental: Restauración del Río Sonora con estudios para determinar los daños en suelos y sedimentos e implementación de saneamiento del suelo contaminado

Materia del Agua: Fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua del Río Sonora de visualización de la calidad del agua en tiempo real; nuevo equipamiento para mantenimiento del agua; 16 nuevas planta potabilizadoras, 16 nuevos sistemas de desinfección y cuatro potabilizadoras

Materia de salud: IMSS-Bienestar mejorará infraestructura y equipamiento; nuevo Hospital regional; centro para la salud renal

“Hoy culminan 18 años de lucha” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Alfonzo Durazo ve como acto de reconciliación histórica Plan de Justicia para Cananea

Por su parte Alfonzo Durazo, gobernador de Sonora agradeció al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum este acuerdo al que vio como un acto de reconciliación histórica ante el Plan de Justicia para Cananea.

Adicionalmente reconoció al grupo de la sección 65 de mineros que lucharon a lo largo de estos 18 años.