Trabajadores de la mina de Cananea, Sonora, pusieron fin a la huelga que alcanzó 18 años, ello tras un acuerdo con el gobierno, anunció Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la Republicanismo Mexicana.

“Después de 18 largos años de mantenernos una una huélgate en defensa de sus derechos laborales, los mineros de la sección 65 de Cananea, Sonora, de nuestro Sindicato Nacional, que preside el diputado federal Napoleón Gómez Urrutia, aprobaron por unanimidad los términos de un acuerdo definitivo, poniendo fin a uno de los conflictos laborales más prolongados del país” Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la Republicanismo Mexicana

Los trabajadores pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la Republicanismo Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.

Napoleón Gómez Urrutia confirma término de la huelga minera en Cananea

Napoleón Gómez Urrutia celebró ya que dijo “Cananea resistió y venció” y confirmó el fin del conflicto a pesar de la “dura y cruel batalla”.

Y es que dijo que los agremiados de la Sección 65 resistieron valientemente los abusos, injusticias y represión.

Mineros agradecen a Napoleón Gómez Urrutia haber llevado su caso a instancias internacionales

Los trabajadores beneficiados con este acuerdo son 650 quienes agradecieron a Napoleón Gómez Urrutia por mantener la unidad y llevar su caso a instancias internacionales.

Cabe recordar que la huelga iniciada en 2007 por parte de los trabajadores de Grupo México generó desgaste económico, persecución ilegal y la pérdida de compañeros que se contabilizan en 52.

El Plan de Solución Integral logrado obtenido tuvo la participación de:

Sindicato Minero

Presidencia de la Republicanismo Secretaría de Gobernación

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Gobierno de Sonora

Dicho Plan de Solución Integral incluye:

Liquidación

Seguridad social

Pensiones por cesantía y viudez

Opción de regreso al trabajo

En ese marco, Napoleón Gómez Urrutia dijo que van a seguir resistiendo para garantizar dignidad, derechos y justicia a los trabajadores de las minas en huelga de: