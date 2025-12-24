Rosa Icela Rodríguez encabezó la presentación del Plan de Justicia para Cananea, una estrategia integral con la que se pone fin a la huelga minera más larga en la historia reciente del país, mantenida durante 18 años, y que atiende los daños sociales, ambientales y de salud derivados del derrame del río Sonora.

Durante el acto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció el trabajo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, así como la lucha de los trabajadores mineros y sus familias.

En ese contexto, transmitió el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dio la instrucción directa de resolver esta demanda social históricamente rezagada.

Rosa Icela Rodríguez informa acuerdo histórico para Cananea

Rosa Icela Rodríguez informó que, como resultado de las negociaciones entre el Gobierno de México, el Gobierno de Sonora y Grupo México, se alcanzó un acuerdo histórico que contempla una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos para la implementación de un Plan Integral de Justicia Social y Justicia Ambiental.

Del monto total, Grupo México aportará el 70.14%, equivalente a mil 500 millones de pesos, además de 59 millones de pesos previamente depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, el Gobierno federal contribuirá con 483.6 millones de pesos, mientras que el Gobierno de Sonora aportará 180 millones de pesos.

La secretaria de Gobernación subrayó que los recursos destinados a los trabajadores mineros y sus viudas serán entregados de manera directa y sin intermediarios, como parte del compromiso del Estado para restituir derechos y garantizar justicia social.

Acciones ambientales del Plan de Justicia para Cananea

El Plan de Justicia contempla acciones clave para la restauración ambiental del río Sonora, entre las que destacan:

Restauración integral del río Sonora

Construcción y adecuación de 16 plantas potabilizadoras

Instalación de estaciones de monitoreo de la calidad del agua

Equipamiento y operación de un laboratorio regional especializado

En materia de salud, se anunció la construcción del Hospital Regional de Ures, el cual contará con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un centro de salud renal y un laboratorio de metales pesados y toxicología, además del fortalecimiento de la infraestructura médica a cargo del IMSS-Bienestar.

Rosa Icela Rodríguez destacó la participación coordinada de la Secretaría de Medio Ambiente, Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Trabajo, y afirmó que el Gobierno de México fue firme ante Grupo México por el incumplimiento de condicionantes previas.

Hoy terminan 18 años de lucha. Este es un acto histórico que demuestra que el Estado no abandona a quienes han sido rezagados en el acceso a la justicia. Rosa Icela Rodríguez

Finalmente, la funcionaria reconoció la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobernador Alfonso Durazo y de los trabajadores mineros, y aseguró que con este acuerdo se avanza hacia un modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano, donde la justicia social y ambiental son principios rectores del gobierno.