La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que tras 18 años de conflicto, se conformó el Plan de Justicia para Cananea con un fondo cuyo 70% lo aportará Grupo México.

Fue desde 2021 cuando se estableció el Plan de Justicia para Cananea que busca resolver dos conflictos mineros, la huelga del Sindicato Minero y la contaminación del río Sonora de Grupo México.

Grupo México aportará más del 70% de la inversión para el Plan de Justicia para Cananea

Tal como explicó la titular de Segob, junto a Grupo México se conformó un fondo de recursos para el Plan de Justicia para Cananea, para el cual la empresa aportará mil 500 millones de pesos.

Los cuales se suman a los 59 millones ya depositados, así como a los 483 millones de pesos del Gobierno Federal y 180 millones que entregará el gobierno de Sonora.

Esto para un total de inversión de 2 mil 222 millones 600 mil pesos que serán entregados a mineros o viudas, sin ninguna clase de intermediarios; no es lo único pactado.

El Plan de Justicia para Cananea establece la transición del Hospital Comunitario de Ures al Hospital Regional, que contempla:

ampliación de consulta externa

fortalecimiento de urgencias

mejoras en el laboratorio clínico

laboratorio especializado en metales pesados

Por lo mismo, Rosa Icela Rodríguez destacó que tras 18 años, se logró justicia social para los mineros de Cananea cuya huelga ya finalizó.

Plan de Justicia para Cananea (Captura de pantalla)

Plan de Justicia para Cananea: Estas son las acciones para el Río Sonora

Junto a Rosa Icela Rodríguez estuvieron presentes su homóloga de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien explicó las acciones para el Río Sonora parte del Plan de Justicia para Cananea.

Como análisis de los suelos y sedimentos para comenzar su remediación, aunque también se instalarán estaciones de monitoreo para evaluar las condiciones del agua, así como un laboratorio regional.

A su vez, se construirán 16 plantas potabilizadoras para las comunidades, más adecuaciones a seis plantas, así como 16 sistemas de desinfección.