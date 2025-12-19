Segob cierra huelga minera de 18 años con acuerdo por 542 millones de pesos

La Secretaría de Gobierno (Segob) logró ponerle fin al conflicto con la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros tras llegar a un acuerdo por 542 millones de pesos y otras garantías.

El conflicto con los mineros llevaba más de 18 años, luego de que los trabajadores denunciaran inseguridad en la mina de Cananea, Sonora, además de diferencia en los contratos.

Tras 18 años de huelga, los trabajadores de la mina de Cananea lograron pactar un Plan de Solución Integral con Grupo México y Segob, que incluirá un pago de 542 millones de pesos.

Además del pago millonario, que se dividirá entre todos los trabajadores afectados, algunos de los acuerdos para terminar la huelga se encuentran:

Afiliación al seguro social

Creación de un fideicomiso para asegurar el buen uso de los fondos

Restitución de los derechos laborales de 650 trabajadores que no quisieron cobrar hace 15 años

Reintegración de más trabajadores de más de 60 años de edad que aún puedan trabajar

La huelga inició en julio de 2007 y en abril de 2010 fue declarada legalmente terminada, sin embargo, los trabajadores siguieron en protesta y exigiendo sus derechos laborales.

Con la firma del acuerdo, los mineros de Cananea han puesto fin a la huelga y, según la información, los cheques de pago comenzaron a dispersarse este jueves 18 de noviembre.