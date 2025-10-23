La percepción de seguridad en Sonora ha mostrado mejoras y avances significativos, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, se presentó un avance en percepción de seguridad.

Estos resultados son gracias a la estrategia interinstitucional impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de las familias del estado.

Sonora presenta avances en seguridad

De acuerdo con los resultados, Nogales presentó una disminución en percepción de inseguridad del 45.2% al 42.7%, mientras que en Hermosillo la cifra pasó de 50.3% a 47.5%. En Ciudad Obregón, la reducción fue de 88% a 83.6%.

Alfonso Durazo presenta avances en seguridad en Sonora (Cortesía)

La ENSU reveló que la población mayor de 18 años que experimentó conflictos o enfrentamientos en áreas urbanas se redujo de 7.6% a 5.3% en Ciudad Obregón.

El gabinete de seguridad de Sonora ha coordinado acciones estratégicas que incluyen la vigilancia reforzada, patrullaje, programas de proximidad social y mecanismos de denuncia efectivos, consolidando la colaboración entre autoridades municipales, estatales y federales.

Alfonso Durazo resaltó que estos resultados positivos son el fruto de la cooperación interinstitucional, destacando que el compromiso de su administración es ampliar estas acciones para garantizar un entorno seguro y confiable.