Como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó ante los empresarios de Arizona, los avances del Plan Sonora de Energías Sostenibles para promover el liderazgo del estado en la transición energética a nivel mundial.

En las instalaciones de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el gobierno de Sonora presentó a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora (Codeso) los detalles de este proyecto.

Alfonso Durazo impulsa el desarrollo energético en Sonora

Durante la reunión, Francisco Acuña Méndez, presidente ejecutivo de Codeso, habló en representación del gobernador Alfonso Durazo, y destacó que Sonora es uno de los estados del norte de México que ofrece mayores ventajas competitivas sólidas para la inversión en electromovilidad, semiconductores y generación de energía limpia.

El Plan Sonora de Energías Sostenibles busca posicionar al estado como un socio clave en la transición energética global (Cortesía)

Asimismo, explicó que el estado ofrece condiciones únicas para la inversión como el Corredor Comercial Internacional, que conecta directamente al estado con Arizona, y el Polo de Desarrollo para el Bienestar, el cual fortalece la infraestructura industrial, logística y energética.

A la reunión asistieron representantes de los gobiernos del Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora, así como empresarios de Estados Unidos.

El Plan Sonora tiene como objetivo posicionar al estado como un socio clave en la transición energética global, mediante proyectos estratégicos de energía solar, minería de minerales críticos, infraestructura logística y formación de talento especializado.

Finalmente, en el evento se resaltó la importancia de invertir en Sonora y en la generación de empleos, pues se va a contribuir a la descarbonización de la economía, aprovechando los minerales críticos.

Con estas estrategias, el gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, reafirma su compromiso por posicionar al estado como uno de los principales en desarrollo económico e inversión extranjera.