Alfonso Durazo Montaño entregó estímulos económicos por 5 millones 718 mil pesos a 139 atletas y entrenadores, en reconocimiento a su destacada participación en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica.

Alfonso Durazo refuerza apoyo al deporte en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó la importancia de fortalecer el deporte dentro de su administración. Reiteró su compromiso de apoyar a los jóvenes atletas, a sus entrenadores y a sus familias.

Es un honor que nuestro estado haya destacado a nivel nacional gracias a su esfuerzo y dedicación. Espero que cada uno de ustedes, que ya experimentó un pedacito de gloria con la medalla que ganaron, siga adelante y convierta ese logro en gloria nacional e internacional. Alfonso Durazo

Los 139 atletas reconocidos recibirán un estímulo económico mensual de 36 mil a 48 mil pesos durante 12 meses, como recompensa a su talento y dedicación en distintas disciplinas deportivas.

Logros destacados de Sonora en los Juegos Nacionales Escolares

En esta edición de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica, Sonora alcanzó 54 medallas: 17 de oro, 16 de plata y 21 de bronce, logrando tercer lugar en el cuadro general de medallas tanto en nivel primaria como secundaria, y también en el cuadro absoluto.

Alfonso Durazo brinda beca económica a deportistas medallistas de Educación Básica. (Cortesía )

En disciplinas específicas, Sonora obtuvo primer lugar en atletismo en ambos niveles, segundo lugar en tenis de mesa y, por primera vez, una medalla de bronce en bádminton.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes:

Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura.

Mónica Rojas, titular de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa de la SEP.

Beatriz Cota Ponce, subsecretaria de educación básica de la SEC.

Erubiel Durazo Cárdenas, director de la Comisión del Deporte.

Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo.

Yazid Vázquez Ruiz, ganadora de medalla de oro en taekwondo.

Kelian Tonatiuh Amezcua Becerra, triple medallista de oro en atletismo.

El gobernador reiteró que su administración seguirá impulsando el deporte y los programas de apoyo a la juventud, buscando que más talentos de Sonora continúen destacando a nivel nacional e internacional.