La madrugada del martes 24 de febrero, la alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich, fue víctima de un ataque armado en la carretera Hermosillo–Mazatán.

Sujetos a bordo de una camioneta dispararon contra el vehículo en el que viajaba junto a su hijo, quien perdió la vida en el incidente ocurrido a la altura del kilómetro 60.

La presidenta municipal resultó gravemente herida y fue trasladada para recibir atención médica.

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la zona tras el ataque.

Información en desarrollo