El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la edición 25 de la Feria del Libro Sonora 2025 (Feli-Son), un evento que busca fortalecer la lectura, la cultura y el talento creativo en la entidad.

La feria se llevará a cabo del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo, donde escritoras, escritores, artistas y editoriales se reunirán para promover el acceso a la cultura en un ambiente familiar y educativo.

Alfonso Durazo refrenda su compromiso con la lectura y la cultura

Durazo Montaño destacó que esta feria refleja el compromiso de su gobierno con las nuevas generaciones, al impulsar espacios de encuentro literario y artístico que fomenten la imaginación, el pensamiento crítico y la convivencia.

Durante ocho días, las y los asistentes podrán disfrutar de 63 presentaciones literarias, 29 talleres, homenajes, conversatorios y actividades artísticas.

Alfonso Durazo anuncia Feria del Libro Sonora 2025. (Cortesía )

En esta edición, la Feli-Son rendirá homenaje a la poeta y docente Inés Martínez de Castro, figura emblemática de la literatura sonorense, y contará con la participación estelar de la escritora Sabina Berman.

Feli-Son 2025 y la Ruta del Librobús recorrerán todo Sonora

Como parte de su programación, la Feli-Son 2025 incluye la Ruta del Librobús “La Feli-Son en todas partes”, que recorrerá 24 municipios del estado para llevar la lectura a todos los rincones de Sonora.

También se realizará la extensión cultural “Ecos de la Feli-Son”, que contará con la presentación del trovador Alejandro García Villalón “Virulo” en el Bosque Urbano La Sauceda el próximo 22 de noviembre.

Entre las principales sedes destacan el Foro Bicentenario, el Museo de Culturas Populares e Indígenas, la Cineteca Sonora, la Biblioteca Pública Central “Fortino León Almada” y el Foro Armida de la Vara, donde las y los asistentes podrán disfrutar de literatura, arte y música.

La Feli-Son 2025 reunirá a autoras y autores sonorenses como Roberto Corella, Fernanda Ballesteros, Mara Romero y Carlos Moncada, además de los ganadores del Concurso del Libro Sonorense 2024. En total, participarán 37 editoriales distribuidas en 78 stands.