Mediante una conferencia de prensa, la Fiscalía de Sonora confirmó la agresión a la alcaldesa de Bacanora y su hijo en la carretera Hermosillo–Mazatlán.

De acuerdo con el Fiscal General de Justicia, Gustavo Salas Chávez, investigaciones apuntan que se trató de una agresión derivada de un conflicto vehicular y no de un ataque directo a Nora Alicia Biebrich, de 60 años de edad.

Por el impacto de la balas en el costado izquierdo, como de frente, se determinó que el agresor disparó contra el conductor y no contra el copiloto.

La primera versión indica que el agresor impidió el paso al Jeep blanco en el que viajaban madre e hijo, lo que generó una pelea en movimiento.

El agresor cedió el paso; sin embargo, alcanzó al Jeep y comenzó a dispararle al chofer, es decir, al hijo de la funcionaria, quien recibió varios impactos en las piernas. Murió desangrado.

Nora Alicia Biebrich, no recibió impactos de bala; no obstante, sufrió golpes debido a que su hijo perdió el control del Jeep al momento de la balacera.

Razón por la que fue trasladada a un hospital de Hermosillo, donde la atendieron por golpes y por una crisis nerviosa.

“La Presidenta Municipal de Bacanora será valorada y atendida conforme a los protocolos correspondientes, a fin de dar seguimiento médico y brindar acompañamiento psicológico derivado de los hechos registrados” Fiscalía de Sonora

Hermosillo, Sonora, 24 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, tras las primeras investigaciones y el procesamiento de la escena en el kilómetro 60…

Autoridades investigan agresión a alcaldesa de Bacanora

En el lugar del ataque se desplegó un operativo coordinado por autoridades federales, estatales y municipales, en el que participa:

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP)

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)

Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Como parte de las primeras acciones, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de cuerpo, posteriormente peritos iniciaron actividades criminalísticas en el lugar.

Se aseguró el Jeep en el que viajaban madre e hijo a fin de analizar los castillos del arma utilizada en la agresión, así como determinar el número de impactos.

Será la Fiscalía de Sonora quien investigue lo ocurrido a fin de esclarecer hechos y fincar responsabilidades conforme a la ley.

Partido del Trabajo condena ataque a alcaldesa de Bacanora

A través de un comunicado, el Partido del Trabajo, del que es afiliada Nora Alicia Biebrich, expresó su solidaridad y respaldo a la alcaldesa de Bacanora.

Así como solicitó que se investigue a fondo, de forma puntual y transparente, para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

“Desde el PT reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y la construcción de la paz en Sonora. Estos hechos deben investigarse hasta sus últimas consecuencias”, citan. Partido del Trabajo