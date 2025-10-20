Alfonso Durazo Montaño inauguró hace cuatro meses la Casa Hogar “Ana María López Rodríguez”, que hoy se consolida como un espacio de atención digna e integral para adultos mayores.

En este espacio, alrededor de 30 personas de la tercera edad reciben servicios de psicología, fisioterapia, jurídico, médico y trabajo social, además de participar en actividades como activación física, yoga, pintura, danza y costura.

Alfonso Durazo y DIF Sonora fortalecen el bienestar de adultos mayores

El mandatario sonorense destacó que este proyecto fue desarrollado junto a su esposa, María del Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, con el propósito de fomentar la autonomía, la socialización y la participación activa de las personas mayores, favoreciendo su permanencia en el entorno familiar y comunitario.

Para habilitar estas instalaciones se invirtieron 18 millones de pesos, para ofrecer un lugar digno y seguro para nuestros adultos mayores, con personas que brinden apoyo asistencial, talleres, asesorías y atención psicológica.

Alfonso Durazo Montaño.

La Casa Hogar y Casa de Día cuenta con cocina, comedor, equipo de aire acondicionado, baños acondicionados y consultorio médico, todo bajo los lineamientos de la Secretaría de Salud.

Alfonso Durazo consolida un modelo de atención digna para personas mayores en Sonora. (Cortesía)

El servicio es totalmente gratuito, y los requisitos para ingresar son:

  • Tener 60 años o más
  • Contar con autonomía física y mental
  • Presentar copia de acta de nacimiento, CURP, INE vigente y certificado médico reciente
  • En caso de contar con seguro médico, constancia o número de seguro social
  • Datos de contacto familiar para emergencias

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al 662 436 4927, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.