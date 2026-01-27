El Plan Sonora de Energías Sostenibles fue presentado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño ante personal del Colegio de Defensa Nacional, como una estrategia que vincula el desarrollo económico con la seguridad nacional, al posicionar a Sonora como un eje clave en el futuro energético y productivo de México.

Durante su mensaje, el gobernador destacó que el desarrollo regional, la transición energética y la estabilidad social son factores indispensables para garantizar la seguridad del país.

El Plan Sonora impulsa energía limpia, inversión y estabilidad económica en México. (Cortesía)

Acompañado por el director del Colegio de Defensa Nacional, José Ernesto San Román Águila, y por el comandante de la Cuarta Zona Militar, José Manuel Guevara Castillo, Durazo Montaño explicó que este plan coloca a Sonora como referente nacional en sostenibilidad y desarrollo estratégico.

Alfonso Durazo presenta los cuatro ejes del Plan Sonora

El gobernador detalló que el Plan Sonora se sustenta en cuatro ejes fundamentales:

Generación de energía fotovoltaica

Exportación sustentable del litio

Licuefacción de gas natural

Formación de talento humano altamente especializado

Ante especialistas en planeación estratégica y seguridad nacional, Durazo señaló que los resultados del plan ya son visibles, como la inversión de 16 mil millones de dólares en la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad, proyecto que generará más de 30 mil empleos.

Asimismo, destacó la construcción del parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica, ubicado en Puerto Peñasco, con una inversión de mil 600 millones de dólares, lo que consolida a Sonora como líder en energías limpias.

Durazo vincula transición energética con estabilidad y gobernabilidad

En materia educativa y tecnológica, el Plan Sonora impulsa la formación de talento especializado a través de becas, el fortalecimiento del Centro de Diseño de Semiconductores y programas de movilidad académica de Taiwán, acciones respaldadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario resaltó proyectos estratégicos como la modernización del Puerto de Guaymas y el desarrollo de un corredor seguro, obras que fortalecerán la competitividad logística, generan certidumbre para la inversión y contribuyen a la estabilidad regional.

Finalmente, el Colegio de Defensa Nacional entregó al gobernador una metopa institucional y la estatuilla del Guerrero Miztli, en reconocimiento a su participación y aportaciones. Por su parte, Alfonso Durazo agradeció el espacio para compartir reflexiones con quienes se forman en esta institución clave para la planeación y seguridad del Estado mexicano.