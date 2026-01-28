Crispín Salazar Zamorano, alias el Tío Pin, es el principal operador de Los Salazar, banda vinculada al Cártel de Sinaloa.

A continuación, te compartimos algunos datos sobre este narcotraficante.

¿Quién es Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin?

Tras la extradición a Estados Unidos de Adán Salazar Zamorano, fundador de Los Salazar, Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin tomó el control de la organización criminal.

Crispín Salazar Zamorano, El Tío Pin (Internet)

El Tío Pin es hermano de Adán Salazar, acusado de exportar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, razón por la que se encuentra detenido desde 2011.

¿Qué edad tiene Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin, originario de Chínapas, Chihuahua.

¿Quién es la esposa de Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin?

No hay información personal sobre Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Cuántos hijos tiene Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin?

Crispín Salazar Zamorano tiene un hijo llamado Édgar Salazar Gaxiola, presunto autor intelectual del asesinato de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea.

Los hermanos Salzar Zamorano habrían ordenaron su ejecución por los constantes señalamientos hechos en sus reportajes.

Miroslava Breach Velducea. (Especial)

¿Qué estudió Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin?

Se desconoce el grado de estudios de Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin.

¿En qué ha trabajado Crispín Salazar Zamorano alias el Tío Pin?

Crispín Salazar Zamorano tomó el liderazgo de Los Salazar tras la detención de su hermano Adán Salazar Zamorano.

Adán Salazar Zamorano, Don Adán, ex líder de Los Salazar (Especial)

Autoridades lo identifican como el principal operador del grupo delictivo ligado cártel de Sinaloa en la franja de Sonora y Chihuahua, frontera con Arizona, Estados Unidos.

Su función es el control del cártel en el norte de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, así como mantener al margen al cártel de Caborca, organización fundada por Rafael Caro Quintero.

Los Salazar están involucrados en la siembra, producción y trasiego de droga hacia estados unidos.

Así como se les vincula con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez y el asesinato de Miroslava Breach Velducea.