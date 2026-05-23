Maná reunió a más de 95 mil asistentes en el Foro Rosales durante el arranque de las Fiestas del Pitic 2026, en una noche llena de nostalgia, luces y un coro multitudinario que se apoderó de una de las avenidas más emblemáticas de Hermosillo.

La agrupación integrada por Fher Olvera, Álex González, Sergio Vallín y Juan Calleros regresó a la Ciudad del Sol después de 18 años de ausencia, reencontrándose con generaciones de fans que crecieron con su música.

La noche sonó al ritmo de temas como “Rayando el Sol”, “Clavado en un bar”, “Oye mi amor” y “Vivir sin aire”, canciones icónicas que encendieron el espíritu festivo entre los asistentes.

Maná regresa a Hermosillo tras 18 años

Durante el concierto, Fher Olvera, vocalista de Maná, expresó su emoción por volver a Hermosillo y recordó el cariño que la banda mantiene por la ciudad después de tantos años.

Qué emoción regresar después de tantos años, no saben los recuerdos que tenemos de esta ciudad tan genial que siempre la recordamos con mucho amor, si ustedes supieran todo lo que hemos vivido y la verdad nos dijeron ‘Está este festival’ y dijimos vámonos todos a Hermosillo. Fher Olvera, vocalista de Maná.

La producción visual destacó por su gran formato y el potente sonido que caracteriza a la banda. El Foro Rosales retumbó con la batería de Álex González, las guitarras de Sergio Vallín y la energía de una agrupación que se mantiene como referente de la música en español.

Familias completas, parejas y grupos de amistades disfrutaron del espectáculo desde distintos puntos de la avenida Rosales, ubicada entre la Universidad de Sonora y el Teatro Emiliana de Zubeldía.

El espacio volvió a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro cultural y social de Hermosillo para celebrar la música y la identidad de la ciudad.

Fiestas del Pitic 2026 reunirán a más de mil 500 artistas en Sonora

Con más de tres décadas de trayectoria y millones de discos vendidos alrededor del mundo, Maná inauguró las actividades del Foro Rosales en esta edición 2026 de las Fiestas del Pitic.

La celebración continuará hasta el 24 de mayo con la participación de más de mil 500 artistas, entre ellos El Tri, Molotov, Carlos Rivera y Grupo Frontera.

Para consultar el programa completo del festival se encuentra disponible el portal oficial de las Fiestas del Pitic.