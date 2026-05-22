El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, mantiene en marcha una serie de proyectos estratégicos de infraestructura, desarrollo urbano y protección ambiental con inversiones millonarias enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses.

Entre las principales obras destaca la modernización del Parque Ostimuri, en Cajeme, donde se invertirán 100 millones de pesos para transformar uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la región, proyecto que registra un avance del 65%.

La intervención contempla la renovación del acceso principal, plataformas para juegos mecánicos como rueda de la fortuna panorámica y barco vikingo, además de mejoras en albercas, iluminación, baños y teatro al aire libre.

Sonora fortalece carreteras, infraestructura hidráulica y proyectos ambientales

Durante su mensaje, el gobernador detalló que también se avanza en obras prioritarias en el Tecnológico de Nogales, donde previamente se desarrollaron trabajos hidráulicos y de pavimentación.

Alfonso Durazo apuesta por infraestructura y bienestar social (cortesía)

A la par, el gobierno de Sonora mantiene la modernización de la carretera Hermosillo-Kino, una de las rutas turísticas más importantes del estado. La obra cuenta con una inversión de 500 millones de pesos y contempla la ampliación de carriles, pavimentación, drenaje y señalización para mejorar la conectividad hacia la Bahía de Kino.

En materia ambiental, se impulsa el rescate del Centro Ecológico de Sonora, donde se rehabilitó el aviario y se fortalecieron programas de conservación de especies como el jaguar, águila calva y berrendo sonorense.

Alfonso Durazo apuesta por infraestructura y bienestar social (cortesía)

Además, la Clínica de Bienestar Animal del estado reportó resultados importantes durante sus primeros meses de operación. Tan solo en su primer mes realizó más de 850 esterilizaciones y brindó cientos de servicios veterinarios gratuitos.

La unidad móvil del programa también ha recorrido más de 17 municipios con campañas de salud animal y esterilización, como parte de una estrategia estatal enfocada en el bienestar animal y la responsabilidad social.

Alfonso Durazo apuesta por infraestructura y bienestar social (cortesía)

Con estas obras y programas, el Gobierno de Sonora apuesta por fortalecer la infraestructura, el turismo, la movilidad y el cuidado ambiental en distintas regiones del estado.