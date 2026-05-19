Sonora alcanzó el cuarto lugar nacional entre las entidades con menor rezago educativo del país gracias a las políticas públicas impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, enfocadas en fortalecer la educación y garantizar la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la entidad se posiciona entre los estados con mejores indicadores educativos de México, resultado del impulso a programas de apoyo escolar y combate a la deserción.

Sonora mejora indicadores educativos y reduce analfabetismo

Según datos del INEA, Sonora logró reducir significativamente el analfabetismo, al registrar únicamente un 1.3 por ciento de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir.

La cifra contrasta con entidades como Guerrero, Puebla y Campeche, que reportan porcentajes de 10.2, 5.7 y 4.9 por ciento, respectivamente.

Asimismo, los indicadores muestran que solo el 5.1 por ciento de la población no concluyó la educación primaria y el 12.6 por ciento no terminó la secundaria.

En conjunto, estas cifras colocan a Sonora con un rezago educativo del 19 por ciento, uno de los niveles más bajos del país, ubicando al estado en el cuarto lugar nacional con menor proporción de población en esta condición, únicamente por debajo de Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila.

Alfonso Durazo destacó que estos resultados son producto del fortalecimiento de políticas públicas orientadas a garantizar que las y los estudiantes cuenten con mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional.

Alfonso Durazo posiciona a Sonora entre los estados con menor rezago educativo. (Cortesía)

Becas Sonora de Oportunidades reduce deserción escolar

Como parte de la estrategia educativa estatal, el gobernador resaltó los avances del programa Becas Sonora de Oportunidades, mediante el cual se han destinado 3 mil 666 millones 539 mil 077 pesos durante la presente administración.

Con esta inversión histórica se han entregado 606 mil 087 becas, la cifra más alta en la historia del Gobierno de Sonora.

El mandatario estatal subrayó que estos apoyos han contribuido a reducir en 13 por ciento la deserción escolar, permitiendo que miles de estudiantes continúen con su formación académica y tengan acceso a mejores oportunidades para su futuro.