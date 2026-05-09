El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguraron el nuevo Hospital Universitario IMSS “Dr. Ernesto Ramos Bours” en Hermosillo, proyecto que marca una nueva etapa para la atención médica y la formación de futuros profesionales de la salud en la entidad.

Con una inversión superior a los mil millones de pesos, el nuevo complejo médico combina atención hospitalaria especializada con espacios académicos destinados a la formación clínica de estudiantes de medicina.

Hospital Universitario contará con 28 especialidades médicas

La obra surgió tras la rehabilitación del antiguo Hospital General del Estado, ubicado frente a la Universidad de Sonora, el cual fue transformado en el primer hospital universitario del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora.

Sonora fortalece infraestructura médica pública (cortesía)

Durante el recorrido inaugural, autoridades federales y estatales destacaron que el hospital contará con 28 especialidades médicas y tecnología de última generación para fortalecer los servicios de salud pública en la región.

El inmueble tiene capacidad para operar con 90 camas censables y 44 adicionales en distintas áreas médicas como pediatría, medicina interna y ginecología.

Sonora fortalece infraestructura médica pública (cortesía)

Además, el modelo universitario permitirá que alrededor de 100 estudiantes realicen prácticas y formación clínica cada año, principalmente alumnos de la Universidad de Sonora y de otras instituciones educativas.

Por su parte, pacientes y familiares reconocieron las mejoras en infraestructura y atención médica dentro del nuevo hospital. Algunos usuarios destacaron las condiciones de las instalaciones y el trato del personal médico y de enfermería.

Sonora fortalece infraestructura médica pública (cortesía)

En el evento también participaron Zoé Robledo Aburto y José Luis Alomía Zegarra, quienes coincidieron en que el hospital permitirá ampliar la cobertura médica y mejorar la calidad de atención para miles de derechohabientes.