El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguraron el nuevo Hospital Universitario IMSS “Dr. Ernesto Ramos Bours” en Hermosillo, proyecto que marca una nueva etapa para la atención médica y la formación de futuros profesionales de la salud en la entidad.
Con una inversión superior a los mil millones de pesos, el nuevo complejo médico combina atención hospitalaria especializada con espacios académicos destinados a la formación clínica de estudiantes de medicina.
Hospital Universitario contará con 28 especialidades médicas
La obra surgió tras la rehabilitación del antiguo Hospital General del Estado, ubicado frente a la Universidad de Sonora, el cual fue transformado en el primer hospital universitario del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora.
Durante el recorrido inaugural, autoridades federales y estatales destacaron que el hospital contará con 28 especialidades médicas y tecnología de última generación para fortalecer los servicios de salud pública en la región.
El inmueble tiene capacidad para operar con 90 camas censables y 44 adicionales en distintas áreas médicas como pediatría, medicina interna y ginecología.
Además, el modelo universitario permitirá que alrededor de 100 estudiantes realicen prácticas y formación clínica cada año, principalmente alumnos de la Universidad de Sonora y de otras instituciones educativas.
Por su parte, pacientes y familiares reconocieron las mejoras en infraestructura y atención médica dentro del nuevo hospital. Algunos usuarios destacaron las condiciones de las instalaciones y el trato del personal médico y de enfermería.
En el evento también participaron Zoé Robledo Aburto y José Luis Alomía Zegarra, quienes coincidieron en que el hospital permitirá ampliar la cobertura médica y mejorar la calidad de atención para miles de derechohabientes.