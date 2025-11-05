A cinco días de la explosión que se registró en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, ciudadanos marcharán para exigir justicia por las víctimas.

Activistas y familiares de las víctimas están convocando a unirse a dos movimientos para exigir justicia por las 23 personas que murieron por la explosión en Waldo’s.

Así como por las 15 personas que resultaron heridas, de las cuales tres están hospitalizadas.

Marcha por víctimas de la explosión de Waldo’s

Este miércoles 5 de noviembre se espera una gran movilización en Sonora, derivada de la explosión de una tienda Waldo’s, tragedia que tuvo lugar el pasado primero de noviembre.

Ciudadanos marcharán para exigir justicia por las personas que perdieron la vida por la explosión que se originó por una falla en un transformador eléctrico ubicado dentro del local.

La manifestación iniciará a las 5 de la tarde desde la plaza Emiliana de Zubeldía hasta el Palacio de Gobierno de Sonora.

Patricia Duarte Franco, vocera del movimiento, pidió a los sonorenses vestir de negro como símbolo de luto y solidaridad con las familias de las víctimas.

“A las familias de las víctimas del incendio de la tienda Waldo’s les decimos que no están solos, así como nosotros nunca lo hemos estado” Patricia Duarte, vocera del movimiento

Asimismo, la vocera, quien es madre de uno de los niños que murió en el incendio en la Guardería ABC, 16 años atrás, pidió perdón a las familias por no haber evitado la tragedia.

Y es que a su parecer, la tragedia de Waldo’s tiene similitud con lo ocurrido en la Guardería ABC, por lo que acusa negligencia institucional y corrupción dentro del gobierno.

Convocan a marchar en Sonora por explosión en Waldo's (Red Social X)

Convocan a marcha pacífica que tendrá lugar el 15 de noviembre

Además de la marcha pacífica de este miércoles por las víctimas de la explosión de Waldo’s, se convoca a un segundo movimiento que tendrá lugar el 15 de noviembre.

La manifestación iniciará a las 11 de la mañana. El punto de encuentro será en la catedral de Hermosillo.

Mediante esta marcha se exigirá justicia por las víctimas de la explosión de Waldo’s, así como del incendio de la Guardería ABC, y otras cosas.

“Únete a nuestra voz. Por la justicia ¡No más impunidad!“, citan los organizadores.