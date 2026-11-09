Lorenia Valles expresó su respaldo a las nuevas medidas que regulan el uso de teléfonos celulares en las escuelas, al considerar que representan una oportunidad para promover un desarrollo más equilibrado de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos.

No se trata de una prohibición en estricto sentido, sino de una restricción acorde con el nivel educativo de las y los estudiantes. El propósito es construir una nueva ciudadanía digital que conviva saludablemente con las tecnologías, además de fortalecer aquellas actividades favorables para el aprendizaje, la imaginación y la socialización. Lorenia Valles, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Sonora

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora afirmó que el objetivo no es prohibir la tecnología, sino fomentar hábitos responsables que favorezcan el aprendizaje y la convivencia.

Además, destacó la importancia de impulsar una ciudadanía digital saludable y fortalecer actividades formativas como la lectura.

Lorenia Valles destaca la importancia de una ciudadanía digital saludable

Lorenia Valles explicó que las nuevas generaciones son nativas digitales, por lo que consideró importante acompañarlas durante su desarrollo y fomentar una ciudadanía digital que permita relacionarse de manera saludables con las herramientas tecnológicas.

También recordó que presentó en el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, con el propósito de establecer reglas para la regulación de dispositivos digitales en las escuelas de nivel básico y evitar el contacto excesivo con las pantallas. La iniciativa, indicó, ya fue aprobada en comisiones.

Jornada nacional de lectura acompaña restricción de celulares

La coordinadora destacó que la entrada en vigor del acuerdo está acompañada de actividades en los planteles educativos y campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad escolar, particularmente a las familias.

En ese contexto, reconoció la jornada nacional de lectura como una de las acciones para fomentar el hábito de leer y fortalecer la imaginación entre niñas, niños y jóvenes.

La jornada nacional de lectura es un ejemplo del compromiso de la Cuarta Transformación con una ciudadanía digital más saludable. Además del uso responsable de los teléfonos celulares y las redes sociales, la jornada de lectura liderada por la misma presidenta de la República fomenta el hábito de tomar un libro y echar a volar la imaginación. Lorenia Valles, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Sonora

La legisladora, Lorenia Valles reiteró su respaldo a las medidas que, desde su perspectiva, buscan impulsar el uso responsable de la tecnología y equilibrar la convivencia de las nuevas generaciones con los dispositivos digitales y otras actividades formativas.