La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles, llamó a defender la Transformación durante su visita a San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, donde participó en las asambleas informativas “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, junto con simpatizantes de la Cuarta Transformación.

Durante los encuentros, realizados el 3 de noviembre de 2026, la coordinadora de la Defensa de la Transformación Lorenia Valles señaló que, desde su perspectiva, es necesario proteger los avances alcanzados por el movimiento y destacó cifras relacionadas con la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media.

¿Por qué es importante defender la Transformación? Porque en pocos años logramos lo que nunca hicieron los gobiernos del pasado, que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza y la clase media creciera 44%, gracias al aumento del salario mínimo y a la inversión en los programas de bienestar. Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora

Lorenia Valles llama a defender la Transformación (cortesía)

Lorenia Valles destaca el humanismo mexicano

La coordinadora estatal afirmó que el humanismo mexicano representa la guía de la lucha pacífica por la justicia social, la igualdad y la soberanía nacional.

También hizo referencia al principio expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “por el bien de todos, primero los pobres”, y sostuvo que esta orientación continúa durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La coordinadora estatal, Lorenia Valles argumentó que, además de atender a los sectores en situación de pobreza, se ha trabajado por la prosperidad compartida y el bienestar de la población, incluida la clase media.

Lorenia Valles llama a defender la Transformación (cortesía)

Convocan a defender la Cuarta Transformación

Durante las asambleas informativas en San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, la coordinadora estatal, Lorenia Valles también reconoció la participación de quienes respaldan el movimiento y los describió como personas motivadas por el amor al pueblo y a la Patria.

La coordinadora estatal señaló que la tarea de quienes forman parte de este esfuerzo consiste en mantener el trabajo cercano con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y convocar a la defensa de la Transformación.