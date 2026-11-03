Lorenia Valles aseguró que las diferencias internas de Morena ya quedaron atrás, destacando que la unidad del movimiento se mantiene sólida y continúa fortaleciendo su cohesión.

La cicatriz ya se cerró… la unidad está garantizada. La unidad tiene que construirse y se ha venido construyendo. Lorenia Valles, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Sonora

La coordinadora de los Comités de Defensa en Sonora expresó su reconocimiento por sus compañeras y compañeros, e incluso mencionó que ha tenido oportunidad de coincidir con cada uno.

Lorenia Valles reitera unidad de Morena y ve oposición “desdibujada” rumbo a 2027 (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Lorenia Valles mantiene diálogo y cooperación con exaspirantes de Morena en Sonora

Luego de una tensa elección interna en Morena para elegir al coordinador de los Comités de Defensa en Sonora, la ganadora del proceso, Lorenia Valles, aseguró que las diferencias durante el proceso han quedado superadas.

Durante su participación en una asamblea celebrada en el municipio de San Luis Río Colorado, la funcionaria hizo un llamado a la cohesión y sostuvo que “la cicatriz ya se cerró, la unidad está garantizada”.

Lorenia Valles también señaló que mantiene diálogo y cooperación con cada uno de los perfiles del proceso, dándose por concluidas las diferencias entre liderazgos.

Estoy muy contenta. Siempre lo dijimos, la unidad está garantizada. Lorenia Valles, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Sonora

Además, hizo un llamado a los perfiles a otros cargos a que prioricen el movimiento antes que aspiraciones personales, manteniendo la madurez política frente a los resultados de las encuestas.

Lorenia Valles, coordinadora de Morena en Sonora (Morena)

Designación de Lorenia Valles causó rencillas en aspirantes de Morena en Sonora

La designación de Lorenia Valles como coordinadora estatal de Morena en Sonora rumbo a las elecciones de 2027, estuvo marcada por reclamos e inconformidad de algunos militantes.

Durante el anuncio de su nombramiento, realizado el 28 de septiembre de 2026, una mujer entre los asistentes gritó “¡Va a perder!”, mientras otros militantes dudaron de los resultados de las encuestas.

La designación se llevó a cabo desde el World Trade Center de la capital del país, ante integrantes del movimiento y los aspirantes a la coordinación de Sonora: