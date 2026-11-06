La dirigencia y militancia de Nueva Alianza Sonora manifestaron su respaldo a Lorenia Valles Sampedro como coordinadora de la Transformación en Sonora, durante un encuentro realizado en Hermosillo el 5 de noviembre de 2026.

En la reunión, la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad agradeció el apoyo de la llamada “familia turquesa” y recordó la participación del partido en la elección de 2021, que llevó al gobierno estatal a Alfonso Durazo.

Lorenia Valles reconoce respaldo de Nueva Alianza

Durante su intervención, la coordinadora de la Transformación, Lorenia Valles destacó la participación de Nueva Alianza en la victoria del proyecto encabezado por Alfonso Durazo y reconoció el respaldo de sus diputadas y diputados para aprobar un presupuesto público con sentido social en el Congreso del Estado de Sonora.

También expresó su coincidencia con los principios del partido, entre ellos una democracia cercana a la gente, la participación ciudadana como motor de cambio y el reconocimiento de la educación como un eje de desarrollo.

Tengan certeza que esos principios continuarán siendo parte de los ejes rectores del segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora. Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora

Lorenia Valles, coordinadora de la Transformación

Nueva Alianza refrenda confianza en Lorenia Valles

Por su parte, el dirigente estatal de Nueva Alianza, Raymundo Lagarda Borbón, reiteró la confianza del partido en la coordinadora de la Transformación, Lorenia Valles para encabezar los trabajos de organización territorial durante esta nueva etapa del movimiento.

El encuentro permitió formalizar el respaldo de la dirigencia y militancia de Nueva Alianza Sonora a la coordinadora estatal, en el marco de las actividades relacionadas con la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.