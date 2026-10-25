Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Sonora, concretó un encuentro con la dirigencia y la militancia del Partido del Trabajo (PT) para fortalecer la alianza política, consolidar la unidad de la izquierda y defender el segundo piso de la Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

No hay plazo que no se cumpla. Siempre hemos tenido una relación muy cercana, mucha amistad, mucho cariño, mucho trabajo compartido y bueno, en ese sentido, pues hoy estamos aquí para este encuentro. Lorenia Valles Sampedro

La reunión contó con la participación de alcaldes, legisladores y representantes del PT, entre ellos Benjamín Robles —en representación del dirigente nacional Alberto Anaya—, así como Ramón Flores, comisionado político estatal del partido.

Durante el encuentro, Valles Sampedro destacó que la alianza entre Morena y las fuerzas políticas de izquierda se fortalece a partir de años de trabajo conjunto y objetivos compartidos en favor del bienestar social.

Lorenia Valles sella alianza rumbo a las elecciones 2027 en Sonora (@LoreniaValles_)

Morena y PT refuerzan su unidad política en Sonora con Lorenia Valles

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Sonora señaló que la unidad entre los partidos de la coalición es resultado de esfuerzos conjuntos y no de acuerdos improvisados.

Asimismo, reconoció el trabajo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, al señalar que su administración ha sentado las bases para el desarrollo de la entidad.

Por su parte, los representantes del PT ratificaron su respaldo a Lorenia Valles y manifestaron su disposición para sumar esfuerzos desde los gobiernos municipales y las bancadas parlamentarias en favor del proyecto político de la Transformación.

Lorenia Valles sella alianza rumbo a las elecciones 2027 en Sonora (@LoreniaValles_)

Lorenia Valles recorrerá los 72 municipios de Sonora rumbo a 2027

Como parte de la estrategia de organización territorial, Lorenia Valles anunció el inicio de una gira por los 72 municipios de Sonora, con el propósito de fortalecer la estructura del movimiento y mantener el contacto con la ciudadanía.

Ante los próximos retos políticos y electorales, la coordinadora afirmó estar preparada para encabezar los trabajos de organización rumbo a 2027.

También reiteró que el objetivo central es servir a la población y consolidar los compromisos asumidos con las familias sonorenses.

La estrategia contempla la participación de Morena, el PT, el Partido Verde, el PES y Nueva Alianza, con la intención de articular a sus militantes en un frente común de cara a los próximos procesos políticos en Sonora.