Este martes, el huracán Polo tocó tierra en la costa sur de Sonora, provocando afectaciones en las regiones de Guaymas y Empalme.

El paso del ciclón dejó afectaciones como cortes de energía por caída de postes y múltiples daños materiales en casas y vehículos.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones, mientras que los fuertes vientos generaron el quiebre de cristales.

Hasta el momento, Protección Civil no reporta personas lesionadas ni víctimas mortales por el impacto de Polo en Baja California Sur y Sonora.

Afectaciones en Guaymas por huracán Polo (Capturas de )

Afectaciones en Guaymas por el paso del huracán Polo

Tras las afectaciones del huracán Polo en Guaymas, el Ejército mexicano activó el Plan DN-III-E con el propósito de brindar auxilio a la población.

A la par, autoridades locales desplegaron acciones de monitoreo constante en vialidades afectadas para la identificación de puntos de riesgo.

La Brigada de Respuesta Inmediata de la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó labores de traslado y resguardo de civiles.

Afectaciones en Guaymas por huracán Polo (Captura de video)

Autoridades señalan que el huracán Polo golpeó la costa ya degradado a categoría 1, sosteniendo vientos de aproximadamente 120 km/h.

El gobernador Alfonso Durazo alertó a la población de no bajar la guardia ante el fenómeno natural, esto debido a que el peligro no ha terminado.

Aún hay alerta de acumulación de lluvia y riesgo de inundaciones repentinas y escurrimientos, por lo que se prevé podrán ser entre 100 y 150 milímetros de agua por lluvia.

Se espera que los vientos disminuyan conforme el huracán Polo avanza rumbo al estado de Chihuahua.