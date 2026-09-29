El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío reportó saldo blanco tras la entrada del huracán Polo en los municipios con alerta por el ciclón: Comundú, Mulegé y Loreto.

“Quiero agradecer a la gente de Baja California Sur que se portaron muy bien, siguieron las indicaciones de los tres municipios que amenazó el huracán que fue Comundú, Mulegé y Loreto el saldo es blanco”. Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur

Asimismo, el gobernador de BCS precisó que las autoridades siguen atendiendo a los refugiados que fueron alrededor de 700 personas; sin embargo, dijo que no se han tenido mayores problemas en el estado por el huracán Polo.

Tras paso de huracán Polo se evaluará las pérdidas materiales en BCS

Ante un saldo blanco por el impacto del huracán Polo, el gobernador de BCS, Víctor Manuel Castro aseguró que durante este martes 29 de septiembre seguirán en Comundú dando otros recorridos en la zona.

Por lo que se comenzarán a evaluar las pérdidas materiales en los municipios de BCS, sin embargo, el gobernador refrendó que “el paso del huracán Polo nos ha dejado lluvias, pero ninguna perdida humana que es lo más importante”.

Asimismo, el gobernador de BCS agradeció a la población, tras tomar en cuenta las indicaciones y recomendaciones por el huracán Polo.

Así como también reconoció la ayuda que brindaron por el huracán Polo voluntarios, Cruz Roja, Ejército, Marina, Guardia Nacional y las entidades federativas y locales ante la emergencia con el pueblo.