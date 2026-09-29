La Fiscalía de Puebla informó que el arma utilizada en el presunto suicidio de Rubén Alberto Curiel Tejeda, excoordinador de la Secretaría Anticorrupción, no contaba con licencia ni registro.

Rubén Alberto Curiel Tejeda fue hallado sin vida el 25 de septiembre de 2026 dentro de su vehículo en el sótano del CIS Angelópolis.

Peritajes confirmaron que el disparo fue autoinfligido con una pistola Taurus calibre .380.

La investigación apunta a una discusión con su esposa como antecedente, aunque las diligencias continúan para esclarecer la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda.

Muere Rubén Alberto Curiel, exfiscal Anticorrupción de Puebla, en el CIS Angelópolis (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fiscalía de Puebla determina que Rubén Alberto Curiel Tejeda se suicidó con un arma sin registro

Rubén Alberto Curiel Tejeda fue localizado sin vida el pasado viernes 25 de septiembre en el interior de su auto, estacionada en el sótano 3 del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, en Puebla.

La principal línea de investigación señala que la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda habría sido autoinfligida, dados los análisis periciales de la escena.

El arma utilizada no contaba con licencia, registro ni autorización vigente para su uso y portación, de acuerdo con información de la 25 Zona Militar.

Los peritajes establecieron que el casquillo y la bala encontrados en el sitio fueron percutidos por la misma arma localizada en el vehículo. Además, la reconstrucción de la trayectoria del disparo apuntó a que este ocurrió dentro del auto.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía de Puebla también apuntó que el presunto suicidio de Rubén Alberto Curiel Tejeda se dio luego de una discusión con su esposa por una presunta relación extramarital.

Pese a que las diligencias apuntan a un suicidio, la Fiscalía de Puebla continúa con las investigaciones para esclarecer todos los elementos relacionados con el fallecimiento del funcionario.