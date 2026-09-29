Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, confirmó que el huracán Polo toco tierra en la entidad con una menor intensidad a la prevista.

“Ya entró, tocó tierra en el sur del estado, afortunadamente no con la fuerza pronosticada… se está disipando... ha sido menor de lo que se tenía pronosticado” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que el huracán Polo ingresó a Sonora por Guaymas como categoría 1.

Alfonso Durazo reportó la vigencia de 144 albergues en 17 municipios mientras el fenómeno meteorológico se dirige a la sierra de Sonora si que se reporten incidentes.

Conagua: Huracán polo ingresó como categoría 1 por Guaymas

La Conagua, tal como lo dijo Alfonso Durazo, confirmó que el huracán Polo ingresó a territorio mexicano por segunda ocasión, como se tenía previsto para este martes 29 de septiembre luego de un primer impacto en Comondú, Baja California Sur.

El ingreso del huracán Polo como categoría 1 fue por Guaymas, Sonora, este martes entre las 11:00 y 12:00 horas.

Las afectaciones se contemplan desde Bahía de Kino hasta Huatabampo, Sonora. La vigilancia por los vientos de huracán se contempla desde Huatabampito, Sonora hasta Topolobampo, Sinaloa.

Lluvias seguirán en el Pacífico por Rachel y Polo

Además de los efectos de Polo en Sonora y Baja California Sur, en varios estados del Pacífico seguirán las lluvias debido a la presencia de la tormenta tropical Rachel, sobre todo en:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Colima

Jalisco

La vigilancia por vientos de tormenta tropical van de Punta San Telmo, Michoacán a Playa Pérula, Jalisco.