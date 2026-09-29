La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Polo se degradó a categoría 1 tras dejar saldo blanco en Baja California Sur, pero mantiene riesgo de lluvias torrenciales en Sonora e intensas en Sinaloa.

Paralelamente, la tormenta tropical Rachel avanza frente a las costas de Michoacán y Jalisco, con potencial de provocar precipitaciones torrenciales, oleaje elevado y deslaves en varias entidades.

Conagua y el SMN emitieron alertas de prevención y vigilancia para la población ante los efectos del huracán Polo y la tormenta tropical Rachel.

Huracán Polo: Conagua alerta por lluvias en Sonora, Guerrero y Oaxaca (@conagua_mx / X )

Conagua alerta por lluvias en México debido al huracán Polo y la tormenta tropical Rachel

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron alertas por lluvias intensas a torrenciales en varios estados de México debido a la interacción de dos sistemas meteorológicos: el huracán Polo y la tormenta tropical Rachel.

Ambos fenómenos ciclónicos amenazan con provocar precipitaciones torrenciales, vientos huracanados y un oleaje peligroso en múltiples entidades del territorio mexicano.

Debido a estas condiciones climatológicas adversas, se han establecido zonas de prevención y vigilancia para alertar a la ciudadanía sobre posibles inundaciones y deslaves.

Trayectoria del huracán Polo

El centro del huracán Polo, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó en el Golfo de California, a 20 km al sur de Guaymas, Sonora, y a 205 km al nor-noreste de Loreto, Baja California Sur.

Desplazándose hacia el noreste a 28 km/h con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

Lluvias previstas:

Torrenciales (150 a 250 mm): Centro, sur y costa de Sonora.

Intensas (75 a 150 mm): Norte de Sinaloa.

Muy fuertes (50 a 75 mm): Centro de Baja California Sur y norte/oeste de Chihuahua.

Vientos y oleaje: Vientos de 90 a 110 km/h con rachas de 130 a 150 km/h en el Golfo de California y costas de Sonora, además de oleaje de 4 a 5 metros de altura.

Prevención por vientos de huracán: Desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, Sonora.

Vigilancia por vientos de huracán: Desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

Vigilancia por tormenta tropical: Desde Loreto hasta Santa Rosalía, Baja California Sur, y de Huatabampito a Topolobampo, Sinaloa.

Trayectoria de la tormenta tropical Rachel

El centro de la tormenta tropical Rachel se ubicó a 425 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 570 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, avanzando hacia el oeste-noroeste a 20 km/h con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.

Lluvias previstas:

Torrenciales: Costa de Michoacán.

Intensas: Costa de Guerrero y zonas costa/oeste de Oaxaca.

Muy fuertes: Colima y costa de Jalisco.

Vientos y oleaje: Vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en las costas de Michoacán, Colima y Guerrero. Oleaje de 5 a 6 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 metros en Jalisco y Oaxaca.

Prevención por tormenta tropical: Desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Vigilancia por tormenta tropical: Desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Conagua advierte que las precipitaciones de ambos sistemas pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Se exhorta a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil y a los avisos del SMN.