El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, descartó que el ataque e incendio ocurrido la noche del viernes en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo estén relacionados con el cobro de piso.

“No, no, nada de eso. Nuestro estado está libre de esas prácticas, del cobro de piso; es un estado en paz”. Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno de Sonora

Adolfo Salazar Razo sostuvo que Sonora es un estado de paz y pidió esperar los resultados de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

En relación con las detonaciones y el incendio del ring de lucha, ocurridos a pocas horas de celebrarse “La Noche Suprema”, mencionó que las autoridades están trabajando para identificar a losresponsables.

Hombres armados irrumpen en el CUM de Hermosillo y prenden fuego al ring (Captura de pantalla)

Gobierno de Sonora destaca trabajos de paz previo a ataque en el CUM

Cuestionado por los posibles motivos del ataque, el secretario del Gobierno de Sonora sostuvo que el estado es “un estado libre” de cobros de piso o de esa clase de prácticas.

Adolfo Salazar Razo reconoció que eventos como el del CUM no dejan nada positivo, pero destacó que en el estado se trabaja a diario con estrategias enfocadas en el bienestar.

En ese sentido, comentó que la tasa de homicidios y delitos se redujo en más del 60% y que la gente percibía que la pacificación estaba dando buenos resultados en Sonora.

¿Qué pasó en el CUM de Hermosillo? Grupo armado quemó el ring

La noche del viernes 28 de agosto, un grupo de personas desconocidas ingresó al Centro de Usos Múltiples de Hermosillo (CUM),durante los preparativos del evento de box de influencers “Noche Suprema”.

Por motivos que aún se desconocen, dichas personas comenzaron a disparar y luego prendieron fuego al cuadrilátero donde se realizarían las funciones al día siguiente.

En un comunicado, la Mesa Estatal de Seguridad confirmó la cancelación del espectáculo y señaló que los actos vandálicos estaban dirigidos contra la producción y la organización del evento.

Aunque aún no se han confirmado los motivos del ataque, destacó que entre los participantes del segmento de influencers figuraba El Vitolias, exintegrante del grupo Los Toys.

Hombres armados irrumpen en el CUM de Hermosillo y prenden fuego al ring (Redes sociales)



