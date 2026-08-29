Las fuertes lluvias registradas la noche de este viernes 28 de agosto inundaron la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), dejando graves afectaciones en sus calles.

La principal inundación se registró en la Calzada Ignacio Zaragoza, en donde el agua alcanzó varios centímetros de altura y afectó los principales medios de transporte en dicha vialidad.

Fuertes lluvias en Iztapalapa dejan bajo el agua la Calzada Zaragoza y otras colonias

Las intensas lluvias registradas este 28 de agosto no dieron tregua en la CDMX, luego de que se reportaran severas inundaciones en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con reportes, cientos de personas quedaron varados sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, debido a que los niveles del agua dejaron imposible el tránsito vehicular.

Además, el Metro CDMX informó también la presencia de afectaciones por inundación en la Línea A, lo que obligó a operar un servicio parcial entre las estaciones Pantitlán a Guelatao en ambas direcciones.

Lluvias inundan Iztapalapa esta noche: así quedaron las calles (@ALEIDAALAVEZ / X)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), indicó que la acumulación de agua en la Calzada Ignacio Zaragoza alcanzó los 500 metros de espejo y 40 centímetros de tirante.

Esto afectó los carriles centrales y laterales de la vialidad, por lo que se solicitó la presencia de personal del Servicio de Aguas para desazolvar la zona y disminuir los niveles de agua.

Por su parte, personal de la alcaldía Iztapalapa acudió al llamado en otros puntos de la demarcación, como en la colonia Santa María Aztahuacán, en donde las lluvias ocasionaron fuertes encharcamientos.

Finalmente y tras más de 3 horas de trabajo, autoridades informaron que varias vialidad ya se encontraban libres de agua, aunque cuadrillas permanecerán atentos debido a que se pronostica que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.