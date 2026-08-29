Sujetos armados irrumpieron en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, y prendieron fuego al ring donde se llevaría a cabo la función “Noche Suprema” el sábado 29 de agosto.

De acuerdo con la información, los hombres ingresaron al CUM de Hermosillo, realizaron detonaciones, incendiaron el ring y huyeron del lugar. No habría heridos de gravedad tras el violento ataque.

Grupo armado entra al CUM de Hermosillo y prende fuego al ring previo a pelea de influencers.

La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que el ataque armado en el CUM de Hermosillo del viernes 28 de agosto estuvo dirigido a la producción y organización de la “Noche suprema”.

Hombres armados irrumpen en el CUM de Hermosillo y prenden fuego al ring (Redes sociales)

Dada la falta de seguridad por parte de los organizadores, autoridades de Sonora cancelaron el evento en el que estaban programadas las peleas de luchadores profesionales y diversos influencers.

A través de un comunicado, la producción de la “Noche suprema” confirmó la suspensión del evento y reportó que todo el personal, que se encontraba en el CUM de Hermosillo, está a salvo tras el ataque.

Hombres armados irrumpen en el CUM de Hermosillo y prenden fuego al ring (Redes sociales)

El informe preliminar de las autoridades de Sonora señalaron que no hubo personas herida. Sin embargo, de manera extraoficial se informó que personas fueron atendidas por inhalación de humo.

Organizadores de la “Noche suprema” se pusieron a disposición de la autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque en el CUM de Hermosillo.