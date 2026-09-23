La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció un operativo de investigación en las carreteras de la entidad, luego de varios reportes de retenes ilegales.

El objetivo de esta operación de la Fiscalía de Sonora es localizar e identificar a las personas relacionadas con la instalación y operación de estos retenes ilegales.

Fiscalía de Sonora despliega operativo por retenes ilegales en carreteras

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, anunció que las acciones contra retenes ilegales iniciaron tras reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) y una orden del Ministerio Público del Fuero Común.

Para combatir los retenes ilegales en carreteras de Sonora, se estableció un despliegue conjunto que reporta directamente al Gabinete de Seguridad presidido por el Gobernador del Estado.

FGJES investiga retenes ilegales en carreteras de Sonora



- La Fiscalía advierte que ningún punto de revisión puede operar de manera unilateral; deberán estar plenamente identificados, aplicar protocolos y contar con presencia de otra autoridad.



Hermosillo, Sonora, 22 de… pic.twitter.com/7jOfuVGnbN — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 22, 2026

En los patrullajes y barridos carreteros participan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Federal Ministerial de la FGR, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Todas estas instituciones mantienen presencia permanente en las carreteras de Sonora para ubicar a los sujetos involucrados en la colocación de estos retenes no autorizados.

Asimismo, la FGJES reiteró que las investigaciones continúan abiertas y que las corporaciones atenderán los reportes para actuar conforme a sus respectivas competencias.

Fiscalía de Sonora pide a la ciudadanía estar atenta de los retenes ilegales

La Fiscalía de Sonora enfatizó que la ciudadanía debe de estar alerta por estos retenes ilegales, pues ningún punto de revisión puede operar de manera clandestina, improvisada o unilateral.

Para ser considerado legítimo, todo retén debe estar plenamente identificado, contar con la presencia simultánea de otra autoridad federal o estatal y seguir un procedimiento sistemático de operación.

Adicionalmente, la Fiscalía de Sonora señaló que los puntos oficiales están obligados a exhibir lonas con códigos QR que expliquen la causa de la inspección.

Finalmente, la Fiscalía hizo un llamado a la población para no ser indiferente ante instalaciones sospechosas y reportarlas inmediatamente a la línea 911 o directamente ante la FGJES o la FGR.