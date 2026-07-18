Se denunció la detención de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en retén militar de Guerrero este viernes 17 de julio.

Según detallaron familiares y miembros de la organización, su captura se dio a las 2:30 de la tarde en el crucero de Monte Alto, en el municipio de San Marcos.

Al ser detenido, se le indicó que era por homicidio, secuestro y delincuencia organizada, delitos que el Congreso Nacional Indígena (CNI) negó en un comunicado.

Jesús Plácido Galindo, dirigente indígena, fue detenido en retén militar de Guerrero

De acuerdo con el CNI, Jesús Plácido Galindo fue detenido en un retén donde estaban 40 elementos de distintas corporaciones, incluidos militares y policías estatales.

El CNI acusó que al dirigente indígena del Cipog-EZ lo esposaron y registraron el vehículo en el que viajaba.

Posteriormente, lo subieron en “una camioneta con las siglas de la Fiscalía General de la República, pero no dieron datos de a dónde lo trasladarían”, informó el CNI.

Denuncian detención de Jesús Plácido Galindo, dirigente indígena, en retén militar de Guerrero (Especial)

Tras la detención de Jesús Plácido Galindo, la Cipog-EZ indicó que se desconoce el paradero de su compañero y que por el momento no hay datos de él en el Registro Nacional de Detenciones.

Ante tal situación, el CNI exigió la liberación del dirigente indígena, así como información sobre su paradero y garantías para proteger su vida.

La organización pidió también que se frenara la criminalización y persecución contra Jesús Plácido Galindo.

Además de la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la CNDH y de organismos internacionales para garantizar la seguridad del dirigente.

Denuncian detención de Jesús Plácido Galindo, dirigente indígena, en retén militar de Guerrero (Sedena)

Sedena confirma detención de Jesús Plácido Galindo por presunto delito de homicidio calificado

Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Jesús Plácido Galindo derivado de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal.

Las autoridades señalaron que la captura del líder indígena fue en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra “por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado”.

Esto en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de la comunidad nahua, el pasado 30 de octubre del 2021.

Denuncian detención de Jesús Plácido Galindo, dirigente indígena, en retén militar de Guerrero (Sedena)

La SEDENA aseguró que Jesús Plácido Galindo está vinculado con el grupo delictivo “Los Rojos” y el “Cártel de la Sierra” y/o “Los Tlacos”.

Así como con los hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera, de Guerrero.

Por lo que tras su detención se puso a disposición de una autoridad jurisdiccional en Guerrero para seguir con las indagatorias y determinar su situación jurídica.