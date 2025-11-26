El alcalde del municipio de Cajeme en el estado de Sonora, Javier Lamarque Cano, vetó al popular comediante Brincos Dieras y explicó las razones detrás de la polémica decisión.

Fue en conferencia de prensa del pasado 25 de noviembre, cuando el presidente municipal refirió que Brincos Dieras no se va a presentar más en Cajeme, al menos mientras él esté en el cargo.

“Aquí a Obregón no va a venir nunca más mientras yo sea presidente municipal” Javier Lamarque Cano. Alcalde de Cajeme, Sonora.

Brincos Dieras no volverá a presentarse a en Cajeme; alcalde revela la razón

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el municipio de Cajeme, Sonora, reveló que Brincos Dieras está vetado en la demarcación.

Así lo señaló el alcalde Javier Lamarque Cano, quien dijo que el comediante no podrá realizar presentaciones en el municipio, al menos mientras él siga siendo el presidente.

Incluso, al informar sobre el veto que se le impuso al popular comediante, el alcalde de Cajeme ironizó al señalar que quien se fan del payaso, tendrá que dar “brincos” porque ya no actuará en el municipio.

“Si alguien es aficionado a Brincos Dieras, brincos van a dar porque no lo van a volver a ver aquí” Javier Lamarque Cano. Alcalde de Cajeme

Al informar sobre el veto, acusó que en una presentación que realizó hace meses, Brincos Dieras ofreció un show de contenido misógino y de alta carga violenta para las mujeres.

Por ello y tras lamentar que para el espectáculo del comediante las propias mujeres “se prestan”, el alcalde de Cajeme sentenció que ese show se le pasó, pero ya no va a ocurrir de nueva cuenta.

Brincos Dieras (Instagram/@brincosdierasofficial)

Municipio de Chihuahua ya había puesto bajo la mira Brincos Dieras

Cabe destacar que no es la primera ocasión que autoridades revisan la comedia de Brincos Dieras, pues en julio de 2024 se presentó en el municipio de Chihuahua con su Irreverente Tour.

No obstante, colectivos feministas manifestaron su inconformidad al acusar que el humor del comediante reproduce estereotipos negativos hacia las mujeres.

Brincos Dieras (@brincosdierasofficial / Instagram )

Autoridades municipales de Chihuahua recibieron solicitudes para cancelar las presentaciones y aunque no emitieron un veto oficial, sí reconocieron la presión social por el show del payaso.

Pese a ello, el evento de Brincos Dieras en Chihuahua se realizó bajo vigilancia, con medidas de seguridad reforzadas, mientras grupos ciudadanos insistieron en limitar sus espectáculos.