La Fiscalía de Sonora determinó que el incendio en el Sam’s Hermosillo, registrado la madrugada del 12 de febrero, en Paseo Río Sonora, tuvo un origen accidental.

“Las diligencias no arrojan datos de prueba que permitan presumir que el origen del incendio se haya suscitado de forma intencional, por lo que, con la información disponible, el evento se perfila como de origen accidental.” Fiscalía de Sonora

En una tarjeta informativa, la Fiscalía de Sonora agregó que, con los datos de prueba obtenidos hasta ahora, no hay información que indique o sugiera que el incendio en el Sam’s Hermosillo fuese intencional.

El incendio del Sam’s Club generó conmoción en Hermosillo debido a la magnitud del siniestro; afortunadamente, no se tuvieron reportes de personas heridas o muertas.

Así luce Sam's Club Hermosillo tras incendio (@elalbertomedina / X)

No es posible hacer peritaje en Sam’s Hermosillo por riesgo de colapso

La Fiscalía de Sonora agregó que no será posible realizar un peritaje en el Sam’s Hermosillo debido al riesgo de colapso, provocado por daños severos e irreversibles.

De acuerdo con el órgano investigador, existe un obstáculo material insuperable que impide el ingreso del personal y que, en caso de ser ignorado, podría suponer un riesgo para los trabajadores.

“El dictamen técnico advierte daños estructurales severos e irreversibles en diversos elementos del inmueble y la presencia de materiales con alto riesgo de desprendimiento, por lo que se concluye que no existen zonas con condiciones de seguridad para realizar diligencias periciales” Fiscalía de Sonora

Por lo anterior, la Fiscalía de Sonora concluyó que no existen zonas con condiciones de seguridad para realizar diligencias periciales adicionales al interior del Sam’s Hermosillo.

Estos resultados se notificarán a Protección Civil estatal y municipal, en tanto que el inmueble será entregado al propietario para el retiro de escombro y desmontaje controlado, conforme a las recomendaciones técnicas.