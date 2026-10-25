Las autoridades del estado de Chiapas informaron sobre la aprehensión de dos sospechosos implicados en el doble feminicidio de una mujer adulta y su nieta de 12 años, quienes habían sido reportadas como desaparecidas tras salir de su domicilio.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez detalló que la captura de los presuntos responsables se llevó a cabo mediante un operativo discreto y sigiloso en el municipio de Ostuacán.

Por su parte, la fiscalía local confirmó que los cuerpos fueron hallados en días distintos y que las necropsias revelaron que la menor sufrió agresión sexual y asfixia, mientras que la adulta falleció a causa de heridas cortantes.

Eduardo Ramírez confirma detenidos por doble feminicidio en Ostuacán (Eduardo Ramírez / Facebook )

Eduardo Ramírez revela la detención de dos sospechosos vinculados al doble feminicidio en Ostuacán

El sábado 24 de octubre, Eduardo Ramírez y el fiscal general confirmaron la detención de dos hombres señalados como los autores materiales del doble feminicidio en Ostuacán, Chiapas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador Eduardo Ramírez informó que la detención se ejecutó mediante un operativo discreto y sigiloso a cargo de las autoridades de seguridad y la Fiscalía General del Estado.

Eduardo Ramírez manifestó que en la entidad “no hay impunidad ante ningún delito” y reiteró la postura de que “en Chiapas la ley se aplica y el que la hace, la paga”.

Tras la detención de los presuntos responsables del doble feminicidio en Ostuacán, los habitantes acudieron al Parque Central para agredirlos en venganza, por lo que atacaron a la policía municipal.

Por ello, ante la concentración de habitantes en el Parque Central de Ostuacán, las autoridades hicieron un llamado a la prudencia para evitar la justicia por propia mano y permitir que la ley actúe.

El fiscal general de Chiapas y el gobierno estatal indicaron que el Gabinete de Seguridad daría a conocer los pormenores y avances de la investigación en horas posteriores.

Eduardo Ramírez confirma detenidos por doble feminicidio en Ostuacán (Eduardo Ramírez / Facebook )

Esto es lo que se sabe sobre el doble feminicidio en Ostuacán

El lunes 19 de octubre de 2026, Miriam Cruz Alpuche y su nieta Ariana Scarlet (de 12 años) salieron de su domicilio en la ranchería Ribera Tanchichal con dirección a una parcela familiar para revisar ganado.

Al perder todo contacto con ellas tras un trayecto rural que habitualmente les tomaba media hora, familiares y pobladores iniciaron brigadas comunitarias de búsqueda.

El miércoles 21 de octubre, brigadas comunitarias localizaron el cuerpo de Miriam a la orilla de un arroyo en un predio de su propiedad, envuelto en bolsas plásticas negras y una lona azul, con evidentes marcas de violencia.

Los dictámenes periciales realizados por la Fiscalía estatal detallaron las causas de muerte de ambas víctimas:

Miriam Cruz: Falleció por una hemorragia aguda producida por lesiones punzocortantes en el cuello.

Ariana Scarlet: Murió a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento. La necropsia determinó además que presentaba traumatismo craneoencefálico severo, lesiones de forcejeo y defensa, marcas post mortem y confirmó que fue víctima de agresión sexual.

Diversas organizaciones civiles, como la Colectiva 50+1 Chiapas y el Observatorio Feminista, condenaron la agresión y exigieron indagatorias con perspectiva de género e infancia, así como la implementación de garantías de seguridad en comunidades rurales.