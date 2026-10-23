El Colectivo por un Abrazo se deslindó de Grupo ECO, empresa vinculada a la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles Rivera, tras los señalamientos por su concierto benéfico.

Desde el Colectivo por un Abrazo queremos aclarar que Grupo Eco no participa en la organización ni en la realización del Concierto por un Abrazo. Colectivo por un Abrazo

Los organizadores precisaron que el concierto busca recaudar fondos para hacer posible el encuentro entre madres buscadoras y un contingente zapatista, sin participación alguna de Grupo ECO.

Además, señalaron que músicos e involucrados en el “Concierto por un Abrazo” no cobrarán por el evento, incluido Ticketmaster, que donará el cargo por servicio.

Colectivo por un Abrazo se deslinda de Grupo ECO (Redes Sociales)

Colectivo por un Abrazo niega participación de Grupo ECO en concierto benéfico

En redes sociales circuló la versión de que Grupo Eco, señalado como responsable en la tragedia en el Axe Ceremonia 2025, tendría participación en el concierto benéfico “Concierto por un Abrazo”.

La versión generó indignación entre usuarios, lo que llevó al Colectivo por un Abrazo a negar la participación de la empresa en el evento para financiar el encuentro entre madres buscadoras y el ejército zapatista.

Incluso, explicaron que los artistas, músicos, técnicos y diseñadores participantes estarán donando su trabajo para llevar a cabo el evento de solidaridad con familias de personas desaparecidas.

Todas las personas que participamos en su organización lo hacemos de manera personal y solidaria. Colectivo por un Abrazo

El Colectivo por un Abrazo también comentó la polémica sobre la participación de Ticketmaster en el evento, aclarando que el cargo por servicio será igualmente donado a la causa.

Los detalles sobre la cantidad exacta que se donará se publicarán días después del evento: “Con este concierto, esperamos que en ese abrazo pueda entrar la mayor cantidad de gente posible”, apuntaron.

Colectivo por un Abrazo se deslinda de Grupo ECO (Redes Sociales)

Concierto por un Abrazo se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Teatro Metropólitan

La iniciativa solidaria para recaudar fondos y apoyar a las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Se tiene previsto que el Concierto por un Abrazo cuente con la participación de diversas agrupaciones, entre ellas:

Caifanes

Ely Guerra

Vivir Quintana

Meme del Real

Kevin Kaarl

Contingente Jaranero

Los boletos para este concierto estarán disponibles a partir del viernes 23 de octubre en la plataforma Ticketmaster.