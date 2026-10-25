Mario Enrique García Puga, conocido por su trabajo comunitario en el barrio de Tepito, murió el sábado 24 de octubre de 2026 tras ser atropellado durante una persecución policial en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, en la CDMX.

De acuerdo con reportes, el activista Mario Puga circulaba en una motocicleta eléctrica cuando fue embestido por un automóvil, cuyos ocupantes presuntamente intentaban escapar de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que Mario Puga, fundador del Espacio Cultural Tepito, ya no presentaba signos vitales.

Mario Puga, fundador del Espacio Cultural Tepito (Especial)

Detienen a tres personas tras la persecución y muerte de Mario Puga

La SSC informó sobre la detención de un hombre y dos mujeres, presuntamente relacionados con una banda dedicada al robo de relojes y artículos de lujo en restaurantes de la capital, sospechosos de la muerte de Mario Puga.

Según los reportes, el vehículo involucrado estaría relacionado con al menos 17 robos, por lo que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del atropellamiento de Mario Puga y determinar las responsabilidades legales por la muerte del promotor cultural, cuya pérdida ha generado muestras de duelo entre integrantes de la comunidad de Tepito.

Tras confirmarse la muerte de Mario Puga, fundador del Espacio Cultural Tepito, los centros PILARES en la colonia Morelos en donde impulsaba actividades comunitarias, lamentó su muerte y reconoció el compromiso que mantuvo con los habitantes del barrio.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, también expresó sus condolencias y destacó la labor de Mario Puga en favor de la cultura popular y la memoria colectiva de Tepito.